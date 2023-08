NEWS

Vincenzo Chianese | 31 Agosto 2023

Emanuele Filiberto tra gli ospiti di Belve

Manca ormai poco meno di un mese al ritorno di Belve sul piccolo schermo. La nuova edizione dell’amato programma condotto da Francesca Fagnani infatti tornerà su Rai 2 a partire dal prossimo 26 settembre, e di certo in molti attendono con ansia le prossime puntate della fortunata trasmissione. Poco fa nel mentre è giunta voce che Emanuele Filiberto sarà uno degli ospiti di Belve, e senza dubbio già in molti aspettano con trepidazione di scoprire quello che accadrà. A rivelare la notizia in anteprima è stato TvBlog, che fa sapere che il Principe sarà protagonista di una lunga chiacchierata con la Fagnani, che di certo non passerà inosservata.

Poche ore fa invece Davide Maggio ha annunciato che tra gli ospiti della prima puntata ci sarà anche Fabrizio Corona, e secondo i pettegolezzi ad arrivare in studio dovrebbe essere anche Stefano De Martino. Ma non è finita qui. Nelle settimane successive infatti, sempre secondo le voci di corridoio, sarà Belen Rodriguez a incontrare Francesca, e anche questo in caso le aspettative non verranno deluse.

Attualmente non sappiamo quando Emanuele Filiberto sarà ospite di Belve, tuttavia a breve ne sapremo di più. Di recente intanto proprio la conduttrice ha rivelato all’ANSA come sarà la nuova edizione del programma, e in merito ha affermato:

“Il programma resterà lo stesso, ma si arricchirà di alcuni snodi divertenti con il contributo di amici, sempre rimanendo una trasmissione di parola, senza servizi. Il faro per me resta sempre il titolo, non basta essere famosi, bisogna avere qualcosa fuori dal comune, che sia caratteriale o di vissuto, bisogna essere divisivi, non necessariamente amabili. Mi studio la storia delle persone e poi a pelle decido. Tutti gli ospiti che sono venuti, di spettacolo o meno, erano portatori di un essere non banale”.