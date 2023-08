NEWS

Nicolò Figini | 31 Agosto 2023

Sanremo 2024

I The Kolors hanno risposto a una domanda in merito alla loro possibile partecipazione al Festival di Sanremo 2024

La risposta dei The Kolors su Sanremo 2024

Poche sere fa “Italodisco” dei The Kolors si è conquistato il Premio FIMI durante la Power Hits Estate di RTL 102.5. Un successo che loro stessi hanno confessato non si sarebbero mai aspettati: “Quest’anno c’erano moltissimi pezzi e molti erano collaborazioni. Non abbiamo unito alcuna fanbase con un altro artista, siamo usciti con un singolo dopo più di un anno“. Da qui non ci si poteva esimersi dal chiedere loro un pensiero in merito a Sanremo 2024.

Durante la loro intervista con Il Fatto Quotidiano, infatti, la band ha lasciato intendere che forse potrebbero avere qualcosa in serbo per i loro fan:

“L’ambizione di un artista è quello di arrivare a tutti. Non voglio dire le solite ca**ate che si dicono sul Festival. Sanremo da 4-5 anni non è più quello di una volta, ossia una occasione che serviva a ‘riposizionare’ alcuni artisti.

Oggi è la Champions League della musica italiana e se non si considera questo, vuol dire che si sta rinunciando alla grande possibilità di arrivare a un grandissimo pubblico per proporre nuova musica”.

Questo quanti riporta Il Fatto Quotidiano. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere i The Kolors al Festival di Sanremo 2024? Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre, in queste ore, sono circolate indiscrezioni anche in merito ai nomi co-conduttori che erano usciti pochi giorni fa. Stando a questi rumor, infatti, pare che non sia vero che Ilary Blasi e Gigi D’Alessio saliranno sul palco dell’Ariston.

Quale sia la verità, al momento, non è dato saperlo. Non ci rimane che attendere nuove informazioni più certe. Nel mentre, come sempre, vi consigliamo di continuare a seguirci per non perdervi tante altre news.