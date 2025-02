Andiamo a scoprire quello che c’è da sapere su Emis Killa. Tutte le informazioni sul cantante, dall’età, all’altezza, alla vita privata a dove seguirlo su Instagram e sui social.

Chi è Emis Killa

Nome e Cognome: Emiliano Rudolf Giambelli

Nome d’arte: Emis Killa

Data di nascita: 14 novembre 1989

Luogo di Nascita: Vimercate

Età: 35 anni

Altezza: 1 metro e 78 centimetri

Peso: 70 kg

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: rapper

Fidanzata: è fidanzato con Martina Bottiglieri

Figli: ha due figli, Perla Blu e Romeo

Tatuaggi: ha numerosi tatuaggi

Profilo Instagram: @emiskilla

Emis Killa età, altezza e biografia

Scopriamo di più sulla biografia di Emis Killa e vediamo che origine ha il rapper. Il cantante è nato a Vimercate il 14 novembre 1989. La sua età dunque è di 35 anni.

La sua altezza e il suo peso sono pari rispettivamente a 1 metro e 78 centimetri e 70 kg circa.

Sappiamo che suo padre faceva il musicista, mentre sua madre, di origini palermitane, ha lavorato come operaia metalmeccanica. I genitori tuttavia si sono separati e il papà del rapper è morto nel 2009 a seguito di un arresto cardiaco. Ha un fratellastro maggiore da parte di padre.

Dopo le scuole medie, Emis Killa ha frequentato un istituto tecnico e successivamente un alberghiero senza conseguire il diploma. Il cantante ha infatti abbandonato gli studi per iniziare a lavorare e dedicarsi alla sua vera passione: la musica.

Ma perché si chiama così? Come ha rivelato lui stesso, il soprannome Emis arriva dall’epoca in cui faceva i graffiti ed è il diminutivo di Emiliano. Killa invece viene dallo slang americano e significa killer, perché in quel periodo aveva vinto tutti i concorsi di freestyle.

Vita privata

Sapete chi è la fidanzata di Emis Killa e quanti figli ha il cantante? Ecco cosa sappiamo sulla sua vita privata.

A oggi il rapper è impegnato con Martina Bottiglieri, alla quale è legato da circa due anni. Nel giugno del 2024 i due hanno dato alla luce anche un figlio, Romeo.

Il cantante tuttavia ha anche una figlia, Perla Blue, nata nel 2018 dall’amore con l’ex fidanzata Tiffany Fortini.

Dove seguire Emis Killa: Instagram e social

Andiamo a vedere ora dove è possibile seguire Emis Killa sui social.

Il rapper ha un profilo Instagram attivo, che vanta quasi 2 milioni di follower.

Sulla sua pagina il cantante condivide i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera.

Proprio in merito vediamo cosa sappiamo.

Carriera

La carriera di Emis Killa inizia nel 2007, quando dopo essersi avvicinato al mondo della musica, si iscrive al concorso di freestyle Tecniche Perfette e vince. A quel punto firma un contratto con l’etichetta discografica indipendente Blocco Recordz e pubblica i mixtape Keta Music, Champagne e spine e The Flow Clocker Vol. 1.

Successivamente firma un contratto con la Carosello e rilascia l’EP Il peggiore. Solo nel gennaio del 2012 pubblica l’album di debutto L’erba cattiva, che rimane in classifica per oltre un anno. Tra le canzoni contenute nel disco c’è anche Parole di ghiaccio, che in meno di due settimane registra 2,5 milioni di visualizzazioni su YouTube.

A luglio 2013 esce il singolo Vampiri, che anticipa il secondo album di inediti, Mercurio, che ottiene numerosi riconoscimenti. Due anni più tardi viene annunciato il mixtape Keta Music Vol. 2.

The Voice of Italy

Nel 2016 Emis Killa entra nel cast del talent show The Voice of Italy, prendendo parte alla trasmissione in qualità di coach al fianco di Raffaella Carrà, Dolcenera e Max Pezzali. A maggio dello stesso anno esce la canzone Non era vero, che anticipa il suo nuovo album, Terza stagione, rilasciato nel mese di ottobre.

Nel 2018 arriva invece il quarto disco, Supereroe, che viene certificato disco di platino dalla FIMI per le oltre 50 000 copie vendute. L’anno seguente collabora con alcuni noti artisti, tra cui Fedez, Geolier e Lazza.

A settembre 2020 pubblica invece l’album 17, realizzato in collaborazione con Jake La Furia. Il disco viene certificato Oro a distanza di poco meno di un mese. Nel 2023 esce Effetto notte, primo concept album del rapper.

Album e canzoni

Andiamo a rivedere un elenco degli album di Emis Killa:

L’erba cattiva, Mercurio, Terza stagione, Supereroe, 17 (con Jake La Furia), Effetto notte.

Queste invece alcune delle sue canzoni più famose:

Parole di ghiaccio, L’erba cattiva, Vampiri, Maracanã, Non era vero, Cult, Linda, Rollercoaster, Fuoco e benzina, Sexy Shop, Nino Nino.

Sanremo 2025

A febbraio del 2025 Emis Killa avrebbe dovuto partecipare per la prima volta al Festival di Sanremo con la canzone Demoni. Tuttavia pochi giorni prima della partenza della kermesse musicale il rapper è stato coinvolto in un’indagine giudiziaria e ha così deciso di ritirarsi dalla gara. Con una nota pubblicata sui social il cantante ha affermato:

“Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare. Confido che tutto si risolverà al più presto, per il meglio, e spero di poter affrontare in futuro un Festival in cui a essere centrale sia la musica. Poter portare la mia canzone, parlare solo di quella e divertirmi, come avrebbe dovuto essere. Come giusto che sia per tutti gli Artisti che decidono di mettersi in gioco e partecipare alla gara”.

Il web dunque in questi giorni si sta chiedendo chi si ritira da Sanremo 2025 e la risposta è proprio Emis Killa.