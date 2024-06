Nel corso di un concerto, Emma Marrone ha replicato in maniera perfetta alle critiche degli hater, che hanno condannato alcuni dei suoi recenti outfit.

La replica perfetta di Emma Marrone

Spesso, come di certo in molti sapranno, Emma Marrone è finita nel mirino di diversi leoni da tastiera, ricevendo brutali offese. Solo di recente la cantante, da anni nel cuore del pubblico, è stata criticata per via di alcuni outfit e così in queste ore è arrivata la perfetta replica agli hater. Sul palco della Fiera della musica di Azzano Decimo, l’artista salentina ha voluto lanciare un importantissimo messaggio, rivolgendosi in particolare ai più giovani. Queste le bellissime parole della Marrone, che non sono affatto passate inosservate:

“Domani sui social chissà cosa scriveranno gli altri sul mio corpo. A me non me ne frega niente. Mi rivolgo soprattutto alla ragazze giovani, quelle che ancora devono fare un po’ di vita per avere le spalle forti e grosse come ce le ho io. Non state dietro a certe cose. Ogni corpo ha la sua dignità. Ogni corpo ha la sua bellezza. La perfezione non esiste e se esiste ci ha messo mano il chirurgo”.

E ancora Emma Marrone, invitando tutti a mostrarsi senza vergogna, ha aggiunto:

“Mostratevi senza vergogna, senza pudore, come faccio io. Non me ne frega niente di quello che scrivono. Non sono arrivata a quarant’anni per farmi dire da quattro ignoranti come mi devo vestire. Non devo nascondere il mio corpo, ne vado orgogliosa. Questo corpo ha combattuto un sacco di battaglie e se voglio salire nuda su un palco credo di potermelo permettere, indipendentemente da tutto. Non abbiate mai vergogna e pudore di mostrare il vostro corpo per quello che è”.

“questo corpo ha combattuto un sacco di battaglie, e se voglio salire nuda su un palco credo di potermelo permettere” ❤️‍🩹 pic.twitter.com/7zPVh4qChx — giuseppe (@sospesoefragile) June 27, 2024

Il discorso di Emma Marrone in queste ore ha fatto il giro del web e in molti sui social hanno condiviso a pieno le parole della cantante, che oggi più che mai sono di vitale importanza.