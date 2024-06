Non stanno andando benissimo gli EP degli allievi di Amici 23. Come si può vedere dalla classifica FIMI rilasciata oggi, nessuno di loro si trova nella Top 50, anche se alcuni sono ancora nelle prime 100 posizioni tra gli album più ascoltati. Vediamo anche come procede per i loro singoli.

Fuori dalla Top 50 tutti gli album dei cantanti di Amici 23

Come ogni venerdì, la FIMI ha pubblicato la classifica dei singoli e degli album più ascoltati in Italia. Si tratta della Top 100 delle due categorie e possiamo notare che qualcuno ha perso posizioni. Tra questi ci sono gli allievi di Amici 23 che hanno pubblicato un EP mentre erano dentro il talent. Infatti i ragazzi non si trovano più nelle prime 50 posizioni.

Per trovare il primo ex allievo di Amici 23 dobbiamo andare alla posizione 54 in cui c’è l’EP di Petit che porta il suo stesso nome. Poco più sotto, alla posizione 57, c’è invece Il sole dentro, EP di Mida. La vincitrice dell’edizione, Sarah, si trova invece soltanto alla posizione 61 con l’EP omonimo. Infine c’è Holden, con l’EP Joseph, alla posizione 66.

Per trovare gli allievi dell’ultima edizione di Amici nella Top 50 bisogna andare nella sezione singoli. Ma dobbiamo dire che qui la situazione è anche peggiore. Infatti il primo che appare è Petit con la sua “Mammamì” alla posizione 33, calando di un posto rispetto alla scorsa settimana.

Degli altri invece nessuna traccia. Un pezzo come Rosso Fuoco di Mida, che ha fatto anche il doppio di disco di platino, non risulta. E non c’è traccia nemmeno della vincitrice Sarah che con la sua Sexy Magica all’inizio aveva fatto impazzire gli ascoltatori.

Speriamo che possano ritornare in classifica e magari aspettiamo qualche nuovo brano che possa piacere al pubblico. E non sottovalutiamo la messa in onda di alcuni eventi musicali come Battiti Live che possono portare le persone a sentire canzoni che potrebbero entrare in testa.