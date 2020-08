3 Emma Marrone beccata con il nuovo fidanzato. La foto

Nuovo fidanzato per Emma Marrone? Nelle ultime ore sono uscite alcune foto in cui si può vedere Emma in compagnia di un ragazzo. Lui si chiama Nikolai Danielsen ed è lo stesso con cui aveva passato le vacanze estive anche lo scorso anno. Ai tempi si parlò di fidanzamento, tuttavia poi la cantante non ha mai chiarito le cose. Ora, però, c’è una nuova svolta. A parlare è il portale Giornalettismo, che tramite la propria pagina Instagram si è dichiarato certo: Emma Marrone si è fidanzata. Ecco quanto riportato:

“Una gita al Parco Colesseo indossando la mascherina, assieme alla sua manager,

la guida e con un amore ritrovato. Emma Marrone è stara sorpresa di nuovo con il modello Nikolai Danielsen, con il quale lo scorso anno aveva trascorso le vacanze a Capri e poi a Formentera. A distanza di un anno, Nikolai riappare accanto al nuovo giudice di X-Factor. Cancellando definitivamente i rumors e i gossip che volevano o raccontavano un ritorno di fiamma con Stefano De Martino.”

E proprio su Stefano De Martino qualche tempo fa si erano accesi i riflettori riguardo a Emma Marrone.