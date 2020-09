1 Dopo essere stata insultata sui social per aver offerto la cena a Kanye West, Emma Marrone replica duramente alle accuse

Ore intense queste per Emma Marrone. Inaspettatamente infatti l’amata cantante, che solo qualche giorno fa ha lanciato il suo nuovo singolo Latina, è finita al centro dell’attenzione mediatica per aver ricevuto pesanti insulti da parte di alcuni utenti sul web. Ma andiamo con ordine e scopriamo quello che è accaduto. Tutto è iniziato quando il profilo Twitter Tweet News ha condiviso una foto della Marrone in compagnia di Kanye West, riportando la seguente didascalia:

“Emma offre la cena a un ragazzo nero dopo che quest’ultimo non ha abbastanza soldi per permettersi da mangiare”.

Naturalmente gran parte degli utenti, a differenza della pagina Tweet News, ha immediatamente riconosciuto Kanye West. Tuttavia molti altri hanno iniziato ad offendere con commenti ignobili Emma Marrone, accusandola, tra le varie cose, di voler ostentare il suo buon gesto per far parlare di sé. A quel punto l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi stufa di essere attaccata senza motivo ha deciso di replicare alle offese, riportando non solo il post del profilo Twitter, ma anche uno dei duri attacchi ricevuti, affermando sul social:

“Questo “ragazzo nero” è Kanye West. E tutti quelli che mi stanno inondando di insulti sono la feccia di questo paese. Iniziamo a punire le parole o va bene così come sempre?”.

A quel punto la pagina Tweet News resasi conto della gaffe ha immediatamente eliminato il tweet, facendo delle sentite scuse a Emma Marrone. Le offese alla cantante tuttavia sono andate avanti per diversi minuti, fino a quando l’artista salentina non si è sfogata condannando tutti i cosiddetti leoni da tastiera.

Nonostante questo brutto episodio, che a tratti ha dell’incredibile, per Emma questo è un periodo d’oro, e solo qualche giorno fa la cantante ha dato una lieta notizia. Rivediamo di che si tratta.