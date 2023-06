Enock, il fratello di Mario Balotelli, si è sposato – FOTO

NEWS

Debora Parigi | 16 Giugno 2023

Nozze per Enock, fratello di Mario Balotelli, e la fidanzata storica Giorgia. Alla cerimonia anche alcuni ex vipponi

Giorno di matrimonio per Enock Barwuah che ha sposato la sua fidanzata

Un grande giorno di festa oggi, venerdì 16 giugno, per Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli ed ex concorrente del GF Vip 5. Enock è infatti convolato a nozze con la sua fidanzata storica Giorgia Migliorati Novello, con la quale sta insieme da molti anni.

La cerimonia è avvenuta poco fa in una chiesa di Milano e tra i video pubblicati da alcuni presenti abbiamo notato che uno dei testimoni di lui era proprio il fratello Mario. Presenti anche le damigelle per lei che hanno indossato un abito dai toni arancio molto bello. In questo scatto qui sotto, che arriva da un video pubblicato su Instagram dell’uscita della chiesa, possiamo vedere i due sposi con degli abiti davvero splendidi ed eleganti. L’abito di lei è molto semplice e raffinato e le sta d’incanto.

Non potevano mancare invitati vip e in particolare proprio ex concorrenti dell’edizione del Grande Fratello a cui ha partecipato lo sposo. Erano infatti presenti Francesco Oppini con la fidanzata e Andrea Zelletta insieme a Natalia Paragoni, che ricordiamo essere il dolce attesa e agli ultimi mesi di gravidanza. Tutti hanno pubblicato sui loro profili Instagram video e foto di questa giornata.

In questo momento si sta tenendo il ricevimento presso quella che sembra essere una villa appositamente usata per gli eventi di questo tipo. Attendiamo, quindi, per tutte le foto della giornata e anche per scoprire se c’erano anche altri volti noti tra gli invitati.

Noi intanto facciamo i nostri più cari auguri di tanta felicità a Enock e Giorgia.