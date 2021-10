1 TV Talk: Enrico Papi parla degli scherzi vip a Le Iene

Nel pomeriggio di oggi su Rai 3 è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di TV Talk. Nella trasmissione condotta da Massimo Bernardini, tra gli ospiti, abbiamo visto anche Enrico Papi. Il conduttore ha avuto modo di parlare del suo ritorno a Mediaset e in particolare al timone di conduzione di Scherzi A Parte, tra i programmi più amati in onda dal 1992. Per l’occasione il presentatore ci ha tenuto a fare un primissimo bilancio per quel che riguarda le prime puntate e ha analizzato anche qualche novità, come l’arrivo degli scherzi in diretta, che si verificano durante tutto il corso della messa in onda.

Massimo Bernardini ha così introdotto una clip dove si mostravano le burle alle persone comuni intorno agli anni ’60 e ’70 con la trasmissione Specchio Segreto di Nanny Loy, per poi fare riferimento proprio a Scherzi A Parte, che oggi vede alla guida Enrico Papi. Alcuni simpatici, altri un po’ più cattivelli, vedono tutti come vittime i personaggi del piccolo e grande schermo, ma anche volti amatissimi del web (tra gli ultimi ricordiamo Giulia Salemi per esempio).

A proposito di questo negli ultimi anni anche a Le Iene su Italia 1 è stata introdotta questa rubrica fissa e in qualche modo il presentatore nel parlarne ne ha lanciato una frecciatina. Ci si è chiesti, quindi, se ci sia o meno una ‘sovrabbondanza’. Ecco come ha risposto Enrico Papi a riguardo. Ecco quanto estrapolato da Gossip e TV:

“Bellissima domanda. In realtà lo scherzo Vip è Scherzi a Parte. Quello è il brand, il programma in cui puoi vedere lo scherzo ai personaggi famosi. Le Iene ultimamente fa gli scherzi ai Vip, ma in realtà non è nel suo programma. Quindi sta facendo qualcosa che non è nel format. I motivi per cui lo fanno ovviamente io non li conosco. Però Scherzi a Parte fa questo di lavoro”

Ha detto Enrico Papi. Parole che alcuni hanno visto come una sorta di stoccata a Le Iene. Tanto che Massimo Bernardini ha commentato con un: “Il messaggio a Mediaset è arrivato chiaro”. Ma non è tutto…