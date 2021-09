Giulia Salemi a Scherzi a Parte

Nella serata di domenica 19 settembre 2021 è andata in onda la seconda puntata di Scherzi a Parte, appuntamento della domenica condotto da Enrico Parti. Se nello scorso appuntamento avevamo visto Orietta Berti vittima dello scherzo in diretta, questa settimana è toccato a Giulia Salemi. Ma cos’è accaduto alla giovane influencer e fidanzata di Pierpaolo Pretelli? Andiamo a scoprirlo nel dettaglio.

Il compagno ha partecipato alla candid camera come complice. In sostanza Giulia pensava di star partecipando a una collaborazione con una nota azienda che crea saune portatili. Quindi, dopo aver realizzato alcuni scatti per un servizio fotografico è stata messa all’interno di una di esse. Purtroppo, però, le hanno fatto credere di non poterla tirare fuori e, di conseguenza, lei si è convinta di essere bloccata dentro alla piccola sauna, con solo la testa fuori per respirare.

Minuti interminabili, forse resi un po’ più lieti da Albano che in studio ha intonato la sua canzone “Nostalgia canaglia“. La giovane influencer, purtroppo, inconsapevole di essere su Scherzi a Parte non ha reagito nel migliore dei modi. In preda al panico e alla frustrazione, infatti, è scoppiata in lacrime. Soprattutto quando, a un certo punto, un furgoncino che doveva portarla a Cologno Monzese non l’ha scaricata sul ciglio della strada.

Per fortuna, però, di lì a poco le è stato rivelato che si trattava soltanto di uno scherzo e tutto si è risolto nel migliore dei modi. Per recuperare il video completo potete andare sulla pagina Instagram ufficiale oppure sul servizio streaming Mediaset Play. Nel frattempo Giulia si gode alcuni successi lavorativi. Per esempio da quest’anno, insieme a Gaia Zorzi, è la conduttrice del GF Vip Party, programma che va in onda prima e, in parte, durante le dirette serali del Grande Fratello Vip 6.

