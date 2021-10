Eurovision 2022, spunta sul web un indizio sulla città italiana che ospiterà l’evento? (FOTO)

1 Torino scelta per Eurovision 2022?

Nel 2022 l’Eurovision Song Contest si terrà in Italia grazie alla vittoria di quest’anno dei Maneskin. L’organizzazione è partita subito e tra le prime cose da spuntare c’è sicuramente la scelta della città che ospiterà l’evento. In tante si sono candidate e in poche sono rimaste.

Nei giorni scorsi il TG3 era cascato sulla notizia della città. Infatti un account fake dell’Eurovision su Twitter aveva annunciato che era stata scelta Bologna. Niente di tutto vero e la notizia è stata smentita. Ma ora è uscita una nuova news e questa volta potrebbe essere vera.

Il profilo Twitter Eurofestival News ha pubblicato una foto che ha tutta l’aria di essere un indizio sulla città che ospiterà la manifestazione.

Il cioccolatino in foto è un gianduiotto, tipico della città di Torino. Questo significa che l’Eurovision Song Contest 2022 si terrà nel capoluogo piemontese?

La foto è stata retwittata anche da Andrea Conti, giornalista de Il Fatto Quotidiano. E molti utenti scrivono che l’account che ha pubblicato la foto è molto attendibile perché ha sempre riportato notizie certe.

Intanto sembra essere anche già stato scelto il conduttore…