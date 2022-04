1 Israele fuori dall’Eurovision 2022

Come sappiamo ormai benissimo, il 14 maggio 2022 si terrà in Italia, a Torino, la finale dell’Eurovision Song Contest. Nei giorni precedenti, invece, si terranno le semifinali che, oltre ai Big 5 (Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito), decreteranno chi si esibirà sul palco. Tra loro ci sarebbe dovuto essere anche Michael Ben David, rappresentante dello Stato di Israele. Purtroppo, però, non sarà così. Prima di spiegare cosa sta succedendo andiamo a vedere qualche dettaglio in più sul cantante, come riportato dal sito della competizione:

Nato nella città di Askhelon, Michael studia canto da quando ha 13 anni. Si è iscritto alla Beit Zvi School per studiare “Performing Arts”. Dopo il diploma ha fatto l’audizione per X Factor Israele, in cui uno dei giudici era Netta, vincitrice del Contest nel 2018. L’apertura emotiva di Michael gli ha fatto guadagnare sempre più fan e il suo viaggio di auto affermazione lo ha portato a incidere la canzone “I.M.”. Quando non canta o recita, ama cucinare piatti salati o dolci.

La canzone che avrebbe dovuto portare all’Eurovision 2022, quindi, si intitola “I.M.”. Purtroppo, però, la sua partecipazione è a rischio e per il momento non sarebbe più prevista. Lo ha rivelato con un tweet il profilo israeliano del Contest: “Al momento, a causa dello sciopero del ministero degli Esteri, che incide sui protocolli di sicurezza, la delegazione israeliana non sarà presente all’Eurovision di Torino“.

Lo sciopero all’interno dello Shin Bet, servizio di intelligence di Israele, non permetterebbe la protezione di cui la delegazione israeliana necessita per lasciare il Paese. Non tutto, però, è perduto. Potrebbe, infatti, venire adottata la soluzione che di solito riguarda ragioni legate al Coronavirus. Ovvero la possibilità di fare esibire Michael Ben David da remoto. Staremo a vedere che cosa accadrà.

