L’ex allievo di Amici Virginio vola in Messico e apre il concerto di Laura Pausini (VIDEO)

Andrea Sanna | 17 Marzo 2024

Laura Pausini

In Messico in occasione del suo concerto, Laura Pausini ha dato modo all’ex di Amici Virginio di aprire il suo live

Ricordate Virginio Simonelli, ex allievo (e vincitore) di Amici di Maria De Filippi? Il cantautore è volato in Messico e ha avuto il piacere di aprire il concerto di Laura Pausini, sua grande amica con la quale ha collaborato in diversi progetti.

Virginio apre il concerto di Laura Pausini

Amici di Maria De Filippi lo sappiamo: è un grandioso trampolino di lancio per chi vuole fare musica. Virginio Simonelli lo sa davvero molto bene! L’ex vincitore del talent show nel 2011 di strada ne ha fatta tanta. Ha continuato a fare musica, ha partecipato a Tale e Quale Show e oggi vanta di essere una delle penne più apprezzate del panorama musicale italiano. E mai avrebbe immaginato di volare in Messico per aprire il concerto della sua amica e collega, Laura Pausini!

A dire il vero già in passato Virginio Simonelli ha avuto questa grandiosa opportunità. Forse non tutti sanno ma Virginio Simonelli ha firmato tanti successi di diversi artisti del nostro Paese e su tutti primeggia proprio Laura Pausini! Ebbene la cantante di Solarolo si è spesso affidata alla sua scrittura e ha inserito i brani firmati dall’ex allievo di Amici nei suoi dischi.

Ricordate per esempio Limpido, la canzone che Laura Pausini ha cantato in duetto con Kylie Minogue? Ebbene autore del testo insieme alla cantante è proprio Virginio Simonelli, che ne ha curato anche la musica. Così come le più recenti Il primo passo sulla luna e Vale la pena, contenute nell’ultimo disco dell’artista di Solarolo, Anime parallele.

Negli anni tra i due si è creato questo importante sodalizio che permane nel tempo, grazie anche alla profonda stima e affetto reciproco che li unisce, oltre al talento. Ed ecco che Virginio Simonelli, che si sta facendo largo anche nel panorama internazionale come artista, è stato invitato per aprire il concerto di Laura Pausini in Messico presso l’Arena CDMX. La serata, che ha registrato il tutto esaurito, prima di cominciare, ha visto l’open act del cantautore di Fondi.

Sui social Virginio Simonelli ha voluto ricordare al meglio questa splendida serata, catturando alcuni dei momenti più importanti: “Che super notte, Messico. E che privilegio cantare nella tua casa, mia Laura”, si legge sul post dei social.

Che dire? Complimenti a Virginio!