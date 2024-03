Ipotesi Beatrice opinionista del prossimo GF, lei svela cosa ne pensa

Spettacolo

Andrea Sanna | 17 Marzo 2024

Grande Fratello

Beatrice Luzzi potrebbe ricoprire il ruolo di opinionista del prossimo GF? Un concorrente ha avanzato l’ipotesi in chiacchiera con l’attrice e lei ha svelato cosa ne pensa di questa idea…

Beatrice Luzzi opinionista del prossimo GF?

Sta per concludersi l’esperienza del GF per i concorrenti e già si pensa alla prossima edizione. Sergio D’Ottavi in chiacchiera con Beatrice Luzzi ha affermato che la vedrebbe bene come opinionista accanto ad Alfonso Signorini.

“Chissà se Alfonso ti vorrà al suo fianco”, ha detto con aria speranzosa Sergio D’Ottavi. Beatrice Luzzi ha sorriso al pensiero e ha dichiarato che potrebbe rivelarsi una bella idea: “Però vuol dire rivedere sempre e starci dentro fino al collo”. Il gieffino ha continuato a sostenere che la coinquilina ne ha piene capacità di ricoprire un ruolo di questo tipo.

Beatrice Luzzi dalla sua non la trova una cattiva idea: “Anche perché poi avendolo vissuto. Hai una visione più consapevole…”. Questo quindi le permetterebbe di essere anche più avvantaggiata per quel che riguarda le dinamiche del gioco. Sergio D’Ottavi dal canto suo ha continuato a spiegare che l’incarico calzerebbe a pennello alla sua amica: “Questo è un contesto perfetto, per dare un tuo punto di vista prendendo tutto, senza aver paura di dover essere te. E conoscendo il contesto e avendolo vissuto, ti verrebbe molto più facile di quanto non lo sia già stato”.

Anche se è un punto di vista molto interessante, Beatrice Luzzi a sua volta ha aggiunto che le piacerebbe essere al timone di una trasmissione tutta sua. Considerando poi che in carriera ha svolto diversi ruoli, per lei sarebbe una buona idea: “Per fare una trasmissione al pomeriggio”.

Sergio dice a Beatrice che la vedrebbe bene come opinionista al fianco di Alfonso e Beatrice dice anche che le piacerebbe fare la conduttrice#grandefratello pic.twitter.com/Ho436MKqSe — rae🌹 (@jjusttraee) March 17, 2024

Semmai dovesse verificarsi la possibilità, come successo in passato per Adriana Volpe, però Beatrice Luzzi sembrerebbe propensa di accomodarsi accanto ad Alfonso Signorini. E voi ce la vedreste al GF ma come opinionista?