Fabrizio Zampetti: l’eleganza migliora il mondo

Elegance is an attitude è un fortunatissimo slogan, usato anche dagli orologi Longines in un campagna con testimonial Audrey Hepburn.

Possiamo tradurlo con “l’eleganza è un’attitudine”, cioè un istinto naturale che si esprime nei comportamenti, nell’abbigliamento, nelle scelte di stile, nel modo di porsi verso la vita e il prossimo.

Sicuramente è così, ma il gusto può essere educato, può essere insegnato e trasmesso.

Così Fabrizio Zampetti, che dell’eleganza ha fatto il suo tratto distintivo, ha scelto di comunicare le sue scelte e tramandare il suo stile investendo in due libri che raccontano il suo mondo.

All’insegna del Bello e Decem, Dieci, Ten sono i titoli dei due libri prodotti da Zampetti per testimoniare e diffondere le sue scelte di vita.

I libri stessi sono oggetti curati nei dettagli, senza compromessi, ideati e realizzati con l’unico scopo di documentare lo stile.

È un atto di vanità? Il risultato di una grande consapevolezza di sé? Un gesto di generosità per diffondere il gusto?

Fabrizio Zampetti non si cura di etichettare il suo vivere, ma vive e condivide.

La bellezza forse non salverà il mondo, come augurava Dostoevskij, ma di certo lo rende migliore.

