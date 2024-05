Una fan chiede a Mida di scriverle una dedica (che poi si tatuerà)

Spettacolo

Nicolò Figini | 23 Maggio 2024

Amici 23

Mida, durante una delle tappe negli instore, ha incontrato una ragazza che gli ha chiesto una dedica che poi si tatuerà sul proprio corpo. Ecco tutti i dettagli.

Il tatuaggio con la dedica di Mida

Nonostante sia stata Sarah Toscano la vincitrice di Amici 23 sul web si parla molto di tutti i finalisti che abbiamo visto gareggiare nella finale. Mida è stato purtroppo eliminato per primo ma di sicuro questo non ha diminuito il suo successo tra i fan, che lo hanno accolto a Milano cantando a squarciagola “RossoFuoco”.

Molto presto, il cantante e i suoi colleghi, saranno ospiti di Verissimo per delle entusiasmanti interviste cariche di sorprese e di musica. Impareremo a conoscerlo ancora meglio, ma nel frattempo il giovane artista è impegnato nel suo tour degli instore.

In una delle recenti tappe ha incontrato una fan che gli ha fatto una domanda particolare: gli ha chiesto una dedica che in futuro si tatuerà sul proprio corpo. La reazione iniziale di Mida è stata quella di sentire una forte responsabilità addosso. Ma poi si è chinato sulla scrivania e ha iniziato a scrivere una frase estrapolata da un suo brano: “Tu brilli perché hai il sole dentro“.

Ha disegnato anche un bel sole e poi, in fondo, ha aggiunto la sua firma. Dopo avere abbracciato la sua fan, dunque, le ha detto di voler vedere il tatuaggio non appena se lo farà e la fan ha acconsentito sorridendo. Anche noi non vediamo l’ora di scoprire come verrà realizzato e vi terremo informati non appena ne sapremo di più.

Nel mentre il giro degli instore di Mida continuerà ancora fino alla fine di maggio. Prossimamente i suoi follower potranno trovarlo a Napoli, Bari, Padova, Bologna, Torino e in ultimo Palermo. Probabilmente verranno aggiunte altre date, non solo per gli instore ma per qualche evento musicale.