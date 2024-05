Aras e i problemi con l’italiano! L’attore di Terra Amara fa una gaffe piccante in diretta

Spettacolo

Andrea Sanna | 23 Maggio 2024

Isola dei Famosi

In zona nomination durante la diretta de L’Isola dei Famosi, l’attore di Terra Amara, Aras ha fatto una gaffe piccante

Gaffe piccante di Aras durante la puntata de L’Isola dei Famosi! L’attore di Terra Amara è stato protagonista di un divertente siparietto.

La gaffe di Aras

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, dove c’è stato qualche scontro e non è mancato dell‘imbarazzo in zona nomination. E proprio durante questo cruciale momento della puntata, dove si scelgono i concorrenti da mandare al televoto, che Aras è stato protagonista di una gaffe, complice la presenza da studio di Joe Bastianich. Ma cosa è accaduto?

Quando Vladimir Luxuria ha chiamato Aras per fare il suo nome ha voluto fare una precisazione. La conduttrice ha ricordato come nonostante i pochi mesi di apprendimento, il naufrago abbia già appreso tanto della lingua italiana. E sicuramente non è stato per nulla facile.

LEGGI ANCHE: L’isola è un flop su tutta la linea, ma Vladimir Luxuria è comunque la cosa migliore di questa edizione

Dalla sua Aras ha spiegato che si impegna tanto ad ascoltare quel che dicono gli altri. E lo fa anche quando litigano (frase che ha fatto ridere il pubblico in studio) e cerca di esercitarsi quanto più possibile. Poco dopo l’attore di Terra Amara ha voluto salutare e ringraziare Joe Bastianich, presente in studio, perché gli ha insegnato tante parole in italiano.

L’imprenditore è intervenuto spiegando che anche lui ha fatto il medesimo percorso di Aras e dunque gli sembrava carino aiutarlo. “Ricordi la parola in italiano… trom***e?”, ha detto l’attore fermato da Vladimir Luxuria. Inutile dire che in studio tutti sono scoppiati nuovamente a ridere per questa gaffe del concorrente.

Joe Bastianich poco dopo è corso ai ripari e ha spiegato cosa intendesse dire il suo ex compagno de L’Isola dei Famosi: “Ho spiegato ad Aras. Lui vuole suonare la tromba e io gli ho detto che è importante essere un grande trombatore”. Altra frase che ha generato lo sghignazzare dei presenti.

Vladimir Luxuria ha quindi pensato di proseguire con la puntata perché ci si stava insediando in “un terreno molto pericoloso”. In maniera simpatica la conduttrice ha sviato, a causa di possibili doppi sensi nonostante l’ingenuità del buon Aras.

Il web si è molto divertito per quanto detto dall’attore di Terra Amara che, peraltro, è risultato il preferito del pubblico al televoto con una percentuale molto alta, ai danni di Greta che invece è stata eliminata.