Federica Nargi età, altezza e biografia

Apriamo la biografia della modella scoprendo non solo chi è, ma anche altre informazioni circa la sua vita privata. Federica Nargi è nata il 5 febbraio 1990, sotto il segno dell’Acquario, dunque la sua età oggi è di 33 anni.

Di Federica conosciamo anche altezza e peso, che corrisponde rispettivamente a 1 metro e 79 centimetri e 55 kg.

La giovane showgirl è nata dall’amore di Claudio Nargi (originario di Castelvetere sul Calore) e Concetta (originaria di Boscoreale). Ha una sorella di nome Claudia Nargi.

Fin da piccola la Nargi si è avvicinata all’arte. Durante l’infanzia, infatti, ha studiato danza, per poi partecipare a diversi concorsi di bellezza, diventando poi uno dei volti più amati dello spettacolo italiano.

Prima di concentrarci sulla carriera, però, vediamo qualcosa in più sulla vita privata di Federica Nargi.

Vita privata

Non si conosce tantissimo a proposito della vita privata di Federica Nargi, ma siamo riusciti comunque a estrapolare alcune curiosità sul suo conto.

Nel novembre 2008 la modella ha conosciuto a Milano, tramite alcuni amici, Alessandro Matri, ex calciatore tra le tante di Cagliari, Milan e Juventus, oltre che della Nazionale Italiana.

Se per l’ex bomber si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine, Federica ci ha messo un po’ di più a lasciarsi andare.

Nel marzo 2009 i due si sono fidanzati, ma ancora tra loro non c’è stato alcun matrimonio, sebbene lo consideri Alessandro a tutti gli effetti suo marito.

A coronare la loro storia ci sono due figlie. Federica Nargi, infatti, è madre di due splendide bambine di nome Sofia (nata il 26 settembre 2016) e Beatrice (venuta alla luce il 16 marzo 2019).

Dove seguire Federica Nargi: Instagram e social

Ci sono diversi modi per poter seguire più da vicino Federica Nargi, ovvero le sue pagine social. Da Facebook a Twitter per passare a Instagram (solo in quest’ultimo conta milioni di follower).

Sui suoi profili è possibile trovare post dedicati a servizi fotografici, sponsorizzazioni di vari brand di cui è testimonial, ma anche tanti momenti di vita privata insieme alla sua famiglia. Ci sono infatti foto in compagnia del fidanzato Alessandro Matri è delle due figlie Sofia e Beatrice.

Anche su YouTube è possibile trovare Federica Nargi con un canale ufficiale.

Carriera

Una carriera davvero molto ricca quella di Federica Nargi che spazia dalla TV al mondo del cinema, ma anche il teatro. Nel corso degli anni Federica è diventata un’apprezzata modella, ma anche una showgirl e conduttrice.

Ha posato per i più importanti brand ed è stata protagonista di diverse campagne pubblicitarie, oltre ad aver recitato proprio a teatro con Lui e lei – istruzioni per la coppia nel 2013.

Ma vediamo tutti i momenti principali…

Miss Italia

Prima tappa della carriera di Federica Nargi è Miss Italia nel 2007 dopo aver vinto la fascia di Miss Roma e Miss Cotonella.

Nonostante il risultato non ottimale, questo sarà solo il trampolino di lancio per tante soddisfazioni.

Federica Nargi a Striscia La Notizia

Ad aprire definitivamente le porte al mondo dello spettacolo a Federica Nargi è Striscia La Notizia. Nel 2008, infatti, ha partecipato al programma Veline ed è stata selezionata per prendere parte della trasmissione di Antonio Ricci.

Al suo fianco in questa avventura Costanza Caracciolo, nonché compagna di Christian Vieri. Le due sono state confermate per ben 4 stagioni.



Sempre con Costanza Caracciolo ha avuto modo di condurre Le nuove mostre su La 5.

Pechino Express

È il 2012 quando Federica Nargi ha preso parte a Pechino Express, in coppia proprio con la sua collega e amica Costanza Caracciolo.

Le due hanno formato la coppia delleVeline. Nella trasmissione si sono classificate seste.

Questo ha permesso a entrambe di ottenere maggiore popolarità.

Colorado

Nel 2013 ha affiancato Paolo Ruffini nella conduzione di una puntata di Colorado, in onda su Italia 1.

Sempre nella medesima trasmissione l’abbiamo rivista nella stagione 2017-2018, anche in questo caso alla conduzione.

Qui ha mostrato grande simpatia e solarità, doti che le hanno regalato ancor più gradimento tra il pubblico.

Si può fare!

Nel maggio 2014 ha preso parte a Si può fare!, trasmissione di Rai 1 condotta da Carlo Conti.

Qui alla vittoria è arrivata Maddalena Corvaglia, Federica Nargi invece si è classificata seconda.

Film e programmi TV

Come abbiamo detto Federica Nargi l’abbiamo vista in diversi programmi televisivi nelle vesti di velina, ma anche di conduttrice o concorrente. Eccoli tutti in elenco in modo più dettagliato:

Miss Italia 2007 (2007); Veline (2008); Striscia la notizia (2008-2012); Le nuove mostre (2010-2012); Pechino Express – Avventura in Oriente (2012); Forever Together Summer Show (2013); Colorado…a rotazione (2013); Facciamo pace (2013); Si può fare! (2014); Premium Magazine (2015-2016); Colorado (2017-2018); Tale e Quale Show (2021)

Mentre tra i film che hanno visto protagonista Federica Nargi citiamo: Capitan Basilico 2 – I Fantastici 4+4 (2011); Il bello delle donne… alcuni anni dopo (2017).

Proprio in quest’ultimo ha lavorato accanto a Rosalinda Cannavò, che nel 2020-2021 abbiamo visto tra i concorrenti del GF Vip 5.

Tale e Quale Show

Poi è stata la volta di Tale e Quale Show 2021, edizione sempre condotta da Carlo Conti. Al suo fianco tra i giudici oltre a Loretta Goggi e Giorgio Panariello con la new entry Cristiano Malgioglio.

Tra i concorrenti, come abbiamo già detto più volte, c’è stata anche Federica Nargi, pronta a rimettersi in gioco in una nuova esperienza televisiva.

Federica Nargi a Ballando con le Stelle

Dopo Tale e Quale Show, Federica Nargi torna nuovamente su Rai 1 per l’edizione del 2024 di Ballando con le Stelle. Al suo fianco l’insegnante Luca Favilla.

Il percorso di Federica Nargi a Ballando con le Stelle

Con la prima puntata in programma venerdì 28 settembre, ne sapremo di più sul percorso di Federica Nargi a Ballando con le Stelle 2024.