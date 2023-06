NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Giugno 2023

Uomini e donne

La storia sospetta di Federico Nicotera

In questi giorni a far discutere il web sono stati Federico Nicotera e Carola Carpanelli. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, che da qualche mese hanno lasciato il dating show insieme, hanno annunciato di stare attraversando un periodo di crisi. La prima a rompere il silenzio è stata l’ex corteggiatrice, che con una storia sui social ha comunicato ai fan la notizia. Successivamente a intervenire è stato Federico, che ha chiesto ai follower di rispettare questo delicato momento. Queste le sue dichiarazioni:

“Con Carola stiamo attraversando un periodo un po’ così. Un periodo un po’ difficile. So che essendo usciti da un programma come quello da cui siamo usciti noi, vi aspettate che comunque viviamo tutto questo con voi, che ne parliamo, eccetera. Come dicevo però è un momento difficile, particolare, quindi spero che capiate il momento e anche l’eventuale assenza dai social. Vi ringrazio per la comprensione, per il fatto che comunque ci state vicini. Vi mando un bacio”.

In queste ore tuttavia qualcosa ha fatto preoccupare i fan. Secondo i più infatti Federico Nicotera e Carola Carpanelli si sarebbero lasciati. Tutto è iniziato quando l’ex tronista ha pubblicato sui suoi social una misteriosa storia, nel quale si legge: “Non è una colpa averci creduto. Non mi sono mai nascosto! Me stesso, sempre, con pregi e difetti che avete visto”.

A quel punto i fan hanno iniziato a ipotizzare che la relazione tra Federico e Carola fosse giunta al termine, tuttavia a oggi i due volti del dating show di Maria De Filippi non hanno ancora annunciato la rottura. Nelle prossime ore però sia Federico che Carola potrebbero intervenire per fare chiarezza sulla situazione, e per aggiornare i fan su quello che starebbe accadendo tra loro. Ai due nel mentre facciamo un grande in bocca al lupo.