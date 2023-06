NEWS

Nicolò Figini | 16 Giugno 2023

Uomini e donne

Gli ex protagonisti di Uomini e Donne Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono in crisi

Crisi tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne

Non molti mesi fa Federico Nicotera ha scelto di uscire da Uomini e Donne insieme a Carola Carpanelli. I due sembravano molto felici insieme e fatti per stare l’uno con l’altra. Subito dopo la Scelta, infatti, la corteggiatrice ha pubblicato sui social una tenera dedica per il fidanzato:

“Sei stato tutto quello che non mi aspettavo di trovare. Questo percorso è stato talmente intenso, pieno di emozioni, tra alti e (molti) bassi, tra momenti di confusione, tra difficoltà, pianti, urla e tanti sorrisi. Ritrovarsi ora dopo 7 mesi insieme mi sembra surreale. Mi hai sconvolto la vita, non pensavo nemmeno di potermi innamorare così tanto di una persona.

Ti devo ringraziare e chiedere scusa per tutte le volte che mi sono allontanata e ti ho alzato un muro (che sembrava un palazzo), perché non avevo la forza di andare avanti e avevo tanta paura. Grazie perché sei stato l’unico a credere in noi, anche quando non ci credevo nemmeno io. E grazie per tutto l’amore che mi dai”.

In questi giorni, però, sembra che qualcosa tra loro non vada più. Carola, infatti, tramite il suo profilo Instagram ha pubblicato una Story in cui sembra confermare la crisi con Federico. Ecco che cosa scrive l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne:

“Questo è un momento molto particolare e difficile. Vi prego di rispettare la nostra privacy”.

L’annuncio della crisi tra i due ex volti di Uomini e Donne

In fan, nei giorni passati, avevano notato una certa distanza tra i due. Questa sembrerebbe essere stata confermata da Carola. Vedremo se prossimamente anche Federico annuncerà qualche cosa, per il momento non ha commentato. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.