1 La gaffe di Fedez

Come alcuni ricorderanno, qualche anno fa, molto prima di partecipare ad Amici di Maria De Filippi, Aka7even provò ad entrare anche ad X Factor, quando tra i giudici c’era Fedez. Proprio il rapper rimase molto colpito da Luca, all’epoca 16enne, tuttavia al momento della scelta finale, il marito di Chiara Ferragni decise di eliminare il cantante partenopeo, che non riuscì dunque ad accedere agli Home Visit. Ciò nonostante Federico non ha mai dimenticato Aka, e solo qualche giorno fa proprio quest’ultimo ha chiesto sui social al rapper di collaborare con lui, ed immediata è stata la sua replica. Nel mentre qualche ora fa Federico ha tenuto una diretta su Instagram, durante la quale ha chiamato proprio Aka7even. A quel punto il marito di Chiara ha confuso Luca con un altro ex cantante di Amici, svelando un retroscena inedito:

“Ma dimmi se mi ricordo bene. Quando hai fatto X Factor, sono venuto da te a dirti di andare a fare Amici?”.

A fare chiarezza ci ha pensato lo stesso Aka7even. Fedez infatti aveva chiesto a Luca di tornare ad X Factor, essendo rimasto colpito dal suo talento. Federico ha dunque confuso il giovane rapper con Einar, che a sua volta aveva tentato di entrare all’interno del talent show di Sky, prima di arrivare ad Amici. Queste le parole di Aka:

“No, mi hai detto di ritornare ad X Factor. Forse era Einar, perché lo stesso anno fece anche Amici”.

Con ironia, a quel punto, Fedez ha affermato:

“Allora non eri tu. Si, forse era Einar. Però mi piace pensare che l’ho detto a te e tu non ti ricordi”.

I fan nel mentre attendono già una collaborazione tra Fedez ed Aka7even: che a breve i due decidano di cantare insieme? Mentre restiamo in attesa di capire quello che potrebbe accadere, rivediamo con quali altri artisti Luca vorrebbe duettare in futuro.