Chi è Aka7even di Amici 20? Vero nome, età e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Aka7even, cantante di Amici 20, dall’età, alla biografia, al percorso nel talent show, a dove seguirlo sui social e Instagram.

Chi è Aka7even

Nome e Cognome: Luca Marzano

Data di nascita: 23 ottobre 2000

Luogo di Nascita: Vico Equense (NA)

Età: 20 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: cantante

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Aka7even non ha figli

Tatuaggi: Aka7even ha un tatuaggio lungo tutto l’avambraccio destro

Profilo Instagram: @aka_7even_

Aka7even: età e vero nome

Vediamo tutto quello che c’è da sapere sulla biografia di Aka7even. Il cantante è nato il 23 ottobre del 2000 a Vico Equense, in provincia di Napoli, e la sua età è dunque di 20 anni. Il vero nome di Aka7even è Luca Marzano. Il peso e l’altezza sono invece sconosciuti.

Vita privata

Della sua vita privata sappiamo che Aka7even ha una famiglia numerosa, dato che ha quattro fratelli. Nel 2008 Luca ha avuto un incidente, per cui è rimasto in coma alcuni giorni. Dopo essersi svegliato ha capito che la sua passione era la musica e da lì la sua vita è cambiata.

Ad Amici ha raccontato questa terribile pagina della sua vita, facendo commuovere i suoi compagni:

“Oggi ho una sola paura, quella di rimanere solo nella mia vita. Ci ho messo 5 anni a ritrovare il contatto con le persone. Quando trovo una persona che mi accetta per quello che sono e riesce a farmi stare così bene fino al punto di amarla ho paura di perderla. Io sono così, darei anche la vita per chi amo perché ci tengo tanto e il punto è che spesso ciò non viene capito e tutto ciò che faccio viene sminuito e ci piango la notte. Però io sono fatto così: chi mi vuole mi accetta, chi non mi vuole si getta”.

Carriera: X Factor

Luca Marzano, in arte Aka7even, non è nuovo al mondo della musica. Nel 2017, infatti, è stato concorrente di X Factor nell’edizione in cui c’era ancora Fedez come giudice. Aka7even si è presentato ai provini con il suo nome di battesimo, suonando il piano forte e facendo una cover di “When I was your man” di Bruno Mars. Luca ha convinto tutti ed è arrivato fino ai bootcamp, oltre i quali però non è riuscito ad andare.

Da qui, tuttavia, inizia a rilasciare diversi singoli, tra cui un duetto con Biondo chiamato “Coco“. Dopo l’esperienza a X Factor Luca ha cambiato nome e ora ha deciso di presentarsi con un nome d’arte: Aka7even

Ma scopriamo dove poterlo seguire sui social, e in particolare su Instagram.

Dove seguire Aka7even: Instagram e social

In molti si stanno già chiedendo dove poter seguire Aka7even (@qui il suo profilo) sui social, in particolar modo su Instagram.

Naturalmente il giovane cantante di Amici 20 ha un profilo attivo, che vanta oltre 18 mila follower.

Proprio su Instagram, Aka7even ama condividere tutti i momenti più belli della sua vita privata e dunque i vari attimi della sua quotidianità.

Ma vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul suo arrivo ad Amici di Maria De Filippi.

Aka7even ad Amici 20

Sabato 14 novembre è ufficialmente iniziato Amici 20. La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi quest’anno festeggia il ventennale, e di certo non mancheranno tante emozioni. Nel corso della prima puntata del programma abbiamo fatto la conoscenza della nuova classe, e prendere parte alla trasmissione c’è anche Aka7even. Il cantante ha conquistato il pubblico per via del suo stile.

Aka7even non è stata bloccato da nessuna dei tre professori conquistando tutti, ma specialmente Anna Pettinelli, che lo ha dunque scelto. Luca è così diventato un allievo del talent show e ha espresso la sua gioia tramite un post su Instagram:

“Che lo show abbia inizio. Se non l’hai fatto corri su Spotify ad ascoltare nuova musica targata Aka7even”

Tuttavia Aka7even non è naturalmente l’unico concorrente di Amici 20. Scopriamo chi sono gli altri allievi della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi.

I concorrenti di Amici 20

Oltre a Aka7even a partecipare ad Amici 20 ci sono altri 14 concorrenti. Gli allievi di canto dunque sono:

Gli allievi di ballo di Amici 20 sono invece:

Scopriamo ora quello che c’è da sapere sul suo percorso ad Amici 20.

Il percorso di Aka7even ad Amici 20

Il percorso Aka7even ad Amici 20 è iniziato ufficialmente sabato 14 novembre 2020. Il cantante ha così fatto il suo ingresso in casetta, ed ha già iniziato le lezioni, grazie alle quali migliorerà sempre più.

Cosa accadrà per lui nelle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo. Il cantante sembra essersi integrato bene nella scuola e durante la puntata del 21 Novembre è stato giudicato da alcuni speaker radiofonici. Il suo brano è particolarmente piaciuto, ma ha convinto anche i professori.

Vedremo se il cantante riuscirà a confermarsi!

A causa di un provvedimento disciplinare Aka7even di Amici è costretto ad affrontare una sfida e come anticipato da Il Vicolo delle News, non ha avuto problemi a superare. Intanto continua l’interesse delle radio per lui.

Si parla, intanto, di un presunto flirt tra il ragazzo e Rosa, il quale si è poi riavvicinato a Martina, con la quale sta attualmente, anche se i recenti gossip confermerebbero la rottura. Aka e Martina si sono lasciati, ma sono rimasti in buoni rapporti. Lui, intanto, gioisce per la vittoria del Disco d’Oro con la sua “Mi manchi”. Intanto è uscito il suo primo album del cantante!

Aka7even ha raggiunto la finale di Amici 20, ma non è riuscito a vincere. Nonostante questo, però, il cantante sta ottenendo grande riscontro da parte del pubblico.

Novella 2000 © riproduzione riservata.