Vincenzo Chianese | 7 Dicembre 2022

Flirt in corso tra Luca Onestini e Oriana Marzoli?

Nella casa del Grande Fratello Vip 7 è nata una bella amicizia tra Luca Onestini e Nikita Pelizon. Tuttavia proprio la modella ha iniziato a provare un’attrazione per l’ex tronista di Uomini e Donne e si è così dichiarata, venendo però friendzonata. In queste ore però sembrerebbe che proprio il Vippone abbia manifestato un interesse, che parrebbe essere reciproco, per un’altra protagonista del reality. Di chi parliamo? Nientemeno che di Oriana Marzoli, che da poco ha chiuso il flirt con Antonino Spinalbese. I due infatti si sono avvicinati sempre di più, e tra battutine, provocazioni e risate hanno attirato l’attenzione del web.

Come se non bastasse in queste ore a parlare a Casa Chi è stato anche Alfonso Signorini, che ha detto la sua sul presunto interesse di Luca Onestini per Oriana Marzoli. Il conduttore ha affermato che secondo il suo pensiero l’ex tronista del dating show di Maria De Filippi starebbe puntando proprio l’influencer. Queste le sue dichiarazioni (che potete ascoltare QUI), riportate dagli amici di Biccy:

“Nikita non prevedeva questa sbandata nei confronti di Luca. Di Onestini dicono che è un calcolatore. Però nei reality italiani ha sempre dimostrato un suo standard di comportamento. Anche con Ivana non si è mai dato a smancerie e comportamenti di quel tipo. Poi non so cosa faccia nei reality in Spagna. Certamente Luca è un grande professionista dei reality. Lui conosce bene la macchina e la sa guidare. Non so quanto interesse abbia per Nikita, la preferita del pubblico. Adesso però secondo me lui guarda già ad Oriana. Sta puntando lei”.

Ma non solo. Signorini ha anche raccontato di un episodio accaduto di recente, che vede protagonisti proprio Luca e Oriana:

“C’è stato un episodio molto carino. Oriana – che è una molto seduttiva – era davanti alla specchiera e guardando Luca gli ha chiesto ‘senti mi prude il didietro, mi puoi dare una grattata?’. Qui la seduzione ad armi scoperte. Allora lui cosa ha fatto? Luca ha preso una spazzola e le ha grattato il punto in questione. Lei però furbescamente gli ha detto ‘ma tu sai di chi è quella spazzola?’. La spazzola era proprio di Nikita. Questo è il massimo della sceneggiatura”.

Cosa accadrà dunque? Che stia per nascere un flirt tra Luca Onestini e Oriana Marzoli? Non resta che attendere per scoprirlo.