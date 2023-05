NEWS

Debora Parigi | 23 Maggio 2023

Fedez

Fedez e Lazza hanno unito le forze per un progetto insieme che non riguarda la musica, ma bensì una bibita alcolica

L’unione di Fedez e Lazza per…una bibita

Estate tempo di tormentoni e quest’anno anche di tanti duetti. Così, quando oggi Fedez ha annunciato una diretta alle 14 con Lazza tutti hanno pensato a un qualche progetto musicale importante. Magari non un duetto per l’estate visto che Federico quasta volta ha lavorato con Annalisa (il loro brano Disco Paradise in collaborazione con gli Articolo 31 uscirà il 25 maggio), ma forse qualcosa per il futuro o per un evento a breve.

Niente di tutto questo, perché la collaborazione tra i due cantanti riguarda qualcosa che forse nessuno si aspettava. E appunto la musica non c’entra. Di cosa si tratta allora? Non ci crederete, ma il protagonista della loro unione è una cosa commestibile, per la precisione una cosa da bere. E andando più nel dettaglio, si tratta di una bibita.

Come spiega lo stesso Fedez nella descrizione che accompagna il post pubblicato sul suo profilo Instagram, lui e Lazza lavorano a questo progetto da più di un anno. E oggi finalmente possono annunciare il primo lacio di questa bibita che si chiama Boem. In particolare il primo gusto, che uscirà nel mese di giugno, è lo zenzero. Si tratta però di una bibita leggermente alcolica, quindi è vietata ai minori di 18 anni.

La didascalia alla foto riporta infatti: “È nato DrinkBoem, il nostro Hard Seltzer. Dopo un anno di assaggi e brainstorming per creare un prodotto innovativo e fresco, ci siamo. BOEM è un drink in lattina, leggermente alcolico e con poche calorie, orgogliosamente made in Italy. Il primo gusto che lanceremo a Giugno è zenzero. Prodotto vietato ai minori di 18 anni. Bevi responsabilmente”.

Fedez e Lazza sono davvero contenti ed emozionati per questa collaborazione e questo progetto diverso dai lavori che fanno di solito. Grandi complimenti anche tra i commenti al post.