È arrivata una presunta frecciatina da parte di un noto rapper italiano a Fedez. Almeno questo è quel che si dice sul web. Scopriamo di chi si tratta.

La frecciatina a Fedez

Serata finale del Festival di Sanremo 2025 dove abbiamo avuto modo di ascoltare i brani in gara per l’ultima volta in attesa del vincitore, finalmente! Ad attirare l’attenzione non solo la performance dei The Kolors per l’incursione a sorpresa di Fru dei The Jackal. Ma anche per un altro motivo! Fedez per esempio ha regalato una performance delle sue.

Il rapper è sceso in platea tra il pubblico e ha cantato la sua “Battito”, un pezzo questo che ha fatto e continua a far discutere parecchio ancora. E proprio stasera, che Fedez ha deciso di cantare tra i presenti del Teatro Ariston, mostrandosi comunque provato dalla sua esibizione, ecco che è arrivato il commento da parte di un noto rapper.

C’è da precisare che Gemitaiz, artista di questa querelle social, ha pubblicato i seguenti tweet, senza fare nomi. I più hanno notato che questo messaggio è arrivato esattamente nel momento in cui Fedez stava cantando sul palco del Festival: “Fare pena per provare a raccattare voti. Trovatevi un lavoro”.

I tweet di Gemitaiz che sembrerebbero rivolti a Fedez

Come potete ben leggere il nome di Fedez non è minimamente menzionato, anzi. Quindi potrebbe rivolgersi a chiunque e non per forza al rapper milanese. Chi lo sa. Questa è quindi solo l’ipotesi del web e niente di più.

Vedremo se Gemitaiz deciderà o meno di intervenire e spiegare la sua posizione, onde evitare polemiche inutili! Staremo a vedere se deciderà o meno di fare chiarezza nelle prossime ore o giorni. Ovviamente Novella2000.it è a disposizione nel caso volesse intervenire e dire la sua.