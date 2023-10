Fedez promette di non mettere piede al Festival di Sanremo 2024: “Altrimenti divorzio”

Spettacolo

Nicolò Figini | 23 Ottobre 2023

Fedez

Fedez a Sanremo 2024?

Questo pomeriggio sul canale YouTube di ‘Muschio Selvaggio‘ è stata caricata una nuova puntata che ha visto come ospite Fabio Fazio. La chiacchierata con Mr Marra e Fedez è stata molto lunga e si sono toccati argomenti più o meno seri. Si è parlato del suo approdo sul canale NOVE dopo anni di servizio in Rai.

Fazio ha poi raccontato alcuni aneddoti sulla sua carriera, come per esempio la telefonata ricevuta da Papa Francesco in persona oppure il consiglio che Silvio Berlusconi gli ha dato nel dietro le quinte. A un certo punto si è arrivati a parlare di Sanremo, in quanto Fabio ne ha condotti tre al momento.

Velatamente, quindi, i presentatori gli hanno domandato se dopo Amadeus tornerà lui a prendere l redini della kermesse musicale. Tuttavia è stato molto vago, anche se ha lasciato intendere che probabilmente non sarà così. Anzi, ha risposto con una battuta rivolgendosi a Fedez: “Tu sicuramente non ci torni, quindi sappiamo già cosa non succede“. Qui il video.

Il rapper, ridendo, ha ammesso: “No, io non vado altrimenti divorzio. Non posso andare“. Poi ha ricordato ciò che è accaduto lo scorso anno: “La cosa brutta che è successa è stata quella tra me e mia moglie. Quella è la roba brutta, però sono ca**i nostri“. Poi ha ribadito ancora una volta:

“No, non poso. Ho promesso a mia moglie che non faccio Sanremo quest’anno. Lei neanche, direi. Sarà curioso vedere il post Amadeus”.

Vi dispiacerà non vedere Fedez a Sanremo 2024? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo, come al solito, continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.