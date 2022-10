1 Il Tapiro d’Oro a Fedez

Pochi giorni fa Fedez e Chiara Ferragni sono stati travolti da una polemica che riguarda i loro figli. Per il compleanno del rapper la famiglia ha voluto trascorrere un weekend a Courmayeur in un prestigioso hotel. Il motivo per il quale il web ha storto il naso sono le parole dette dalla tata mentre parlava con Leone: “Solo un minuto Leo. Fai un sorriso poi hai finito e puoi continuare a disegnare“. pochi secondi dopo l’imprenditrice digitale ha rimosso il video, per poi caricarlo nuovamente senza audio.

Proprio per tale ragione Striscia la Notizia ha raggiunto il cantante per consegnarli il Tapiro d’oro. Nella puntata del 18 ottobre, infatti, a Valerio Staffelli ha detto: “Era il momento dello spegnimento delle candeline e la tata ha detto ‘Leone smetti di disegnare, fai un sorrisone e poi ritorna a disegnare’, cosa che credo a me sia capitata almeno 100 volte con mia madre“. Un’ipotesi che alcuni su Twitter avevano effettivamente portato avanti con sicurezza.

L’inviato di Striscia la Notizia ha ironizzato chiedendo: “La gente ha detto: ‘Ma come, i Ferragnez utilizzano il giovane Leone, lo fanno lavorare, ma almeno gli pagano i contributi?’”. Fedez ha replicato: “Esistono un sacco di famiglie in Italia che fanno questo tipo di cose, che monetizzano tramite i figli, non siamo noi la famiglia a cui andare a bussare alla porta perché noi non monetizziamo tramite i nostri figli, non abbiamo mai fatto pubblicità con i nostri figli. Facciamo delle foto“.

Il rapper ha concluso dicendo che lui e la sua famiglia sopravviveranno a questo rumore mediatico che hanno scatenato. Ha accettato, perciò, il Tapiro d’oro di buon grado arrivando a quota sei o sette in totale (QUI il video). Le news sui Ferragnez, tuttavia, non terminano qui. Continuate a leggere…