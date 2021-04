1 Lol: Fedez rivela i segreti del format

Nel corso dell’ultima diretta di Muschio Selvaggio, Fedez e Luis Sal hanno avuto come loro ospiti Angelo Pintus e Lillo, reduci dal successo della prima stagione di Lol – Chi ride è fuori. Nel corso dell’appuntamento si è tanto parlato del fortunato format di Amazon Prime Video.

Il rapper oltre a rivelare che al suo fianco come conduttore avrebbe potuto avere Luis (invece alla sua amica Mara Maionchi), ha raccontato cosa è accaduto il primissimo giorno di riprese della trasmissione. Non si è registrato subito, ma ci si è presi un po’ di tempo per ‘fare squadra’. Ecco le parole di Fedez a tal proposito, riportate gentilmente da Biccy:

“Dopo l’ingresso dei comici abbiamo stoppato e siamo andati tutti a cena insieme perché comunque dovevamo fare gruppo, è un lavoro di squadra. Il giorno dopo abbiamo girato l’intera gara”.

Ma non solo. Perché Fedez ha raccontato anche che lui e Mara, prima di lavorare con i veri protagonisti di questa edizione di Lol – Chi ride è fuori, hanno fatto una sorta di ‘puntata di prova’ per capire se tutte le apparecchiature fossero o meno funzionanti e per fare ciò è stato utile la presenza delle comparse. Pare però che anche loro siano stati divertenti, tanto che il cantante ne farebbe uscire uno spin off:

“Io e Mara Maionchi abbiamo anche registrato una puntata di LOL di prova per testare tutte le telecamere eccetera e dentro il teatro non c’erano comici, ma dieci comparse che avevano un grosso numero sul petto, è stato super Cringe. Dovrebbero farlo uscire come spin off e invece di LOL chiamarlo proprio CRINGE!”.

Ha raccontato Fedez a Muschio Selvaggio. Parlando poi della nuova stagione di Lol – Chi ride è fuori, il marito di Chiara Ferragni ha aggiunto che sarà difficile per i futuri concorrenti rimpiazzare i loro predecessori e Lillo si è trovato d’accordo con lui. E a proposito della seconda edizione, ecco cosa sappiamo…