1 L’hotel dei Ferragnez

Dopo i numerosi impegni lavorativi che li hanno coinvolti nelle ultime settimane, finalmente i Ferragnez hanno deciso di godersi qualche giorno in totale relax con tutta la famiglia. Fedez, Chiara Ferragni, i piccoli Leone e Vittoria e il resto dei parenti così sono partiti per Forte dei Marmi, dove attualmente sono ancora in vacanza. Proprio nelle ultime ore il rapper e l’imprenditrice digitale hanno postato sui loro social alcuni scatti che li vedono in riva al mare o in spiaggia con i loro figli, lontani dal caos cittadino. Prima di rientrare a Milano e di riprendere a lavorare, la coppia ha voluto staccare la spina, e come stanno facendo da un anno a questa parte i due hanno scelto nuovamente l’Italia come meta turistica.

In molti nel mentre si stanno chiedendo dove stiano alloggiando Fedez e Chiara a Forte dei Marmi. A svelarlo sono loro stessi. Su Instagram infatti il cantante e sua moglie hanno svelato di trovarsi all’Augustus Hotel, uno dei resort a 5 stelle più in voga della zona. L’albergo infatti è immerso totalmente nel verde, e ha al suo interno diverse strutture, tra cui anche delle ville private, dotate di spiaggia privata.

Ma quanto costa trascorrere una notte nell’hotel dove alloggiano i Ferragnez a Forte dei Marmi? A svelarlo è Gossipetv. Stando a quando riporta il portale, pare che la coppia potrebbe aver speso fino a 1000 euro a notte per una junior suite. Tuttavia non è chiaro se i due, con la loro famiglia, abbiano prenotato delle camere o se invece abbiano optato per una villa privata tra quelle a disposizione.

Chiara e Federico, insieme a Leone e Vittoria, intanto continuano a godersi il meritato riposo, ma non è escluso che a breve arrivino grandi novità per i fan della coppia. Nel mentre alcuni giorni fa la Ferragni è stata superata su Instagram da Khaby Lame, che ha speso delle bellissime dichiarazioni per l’influencer. Rivediamo le sue parole.