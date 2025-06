Settima coppia annunciata per la nuova edizione di Temptation Island è quella composta da Marco e Denise. Ecco chi sono i due, conosciamoli meglio soffermandoci su alcune informazioni come età, vita privata e Instagram.

Chi sono Marco e Denise

Nome e Cognome: Marco e Denise

Data di nascita: Di Marco non conosciamo la data di nascita, Denise dovrebbe essere del 1989

Età: Denise ha 36 anni

Professione: Marco ha un’attività

Tatuaggi: Marco ha dei tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: Non conosciamo i loro contatti

Partiamo dalla biografia e dalle prime notizie sulla coppia.

Nel corso di Temptation Island 2025 ci sono anche Marco e Denise. Chi sono? Purtroppo abbiamo pochi dettagli sul loro conto.

Non conosciamo l’età, così come la data e il luogo di nascita di Marco. Di conseguenza non possiamo fornirvi nemmeno il segno zodiacale.

Stesso discorso vale per la sua fidanzata Denise. Sappiamo solo che dovrebbe essere nata nel 1989 e la sua età è di 36 anni. Non siamo però in grado di fornirvi la data di nascita completa, il luogo e il segno zodiacale.

Vita privata

Sulla vita privata di Marco e Denise possiamo dire che sono fidanzati da 4 anni e convivono da 1 anno e mezzo. Non sono state fornite ulteriori indicazioni, se non un tradimento passato da parte di lui, che ha spinto la sua fidanzata a fare molta fatica a dargli fiducia e scrivere così a Temptation Island.

Ovviamente come da regolamento la settima coppia non ha figli.

Unica cosa rivelata è che Marco ha aperto un’attività, ma non siamo in grado di dirvi di preciso che lavoro fa. Nulle a riguardo anche le informazioni su Denise.

Dove seguire Marco e Denise di Temptation Island 2025: Instagram e social

Fan di Temptation Island, se volete seguire Marco e la sua fidanzata Denise su Instagram e sui social dovrete avere un po’ di pazienza. Al momento non abbiamo ancora trovato i loro account ufficiali e, di conseguenza, non sappiamo se sono o meno presenti.

Appena ci saranno novità vi aggiorneremo.

Marco e Denise a Temptation Island 2025

Perché Marco e Denise hanno deciso di prendere parte a Temptation Island 2025? A prendere parola nella clip di presentazione è stata proprio lei, che ha svelato il motivo che l’ha spinta a scrivere alla trasmissione:

“Scrivo al programma per sapere chi è ad oggi Marco, perché purtroppo non lo so più. Non so se mi ama e non mi fido di lui. Specialmente dopo aver scoperto un tradimento che risale a 3 anni fa”, ha raccontato lei nella clip di presentazione.

Alle parole di Denise sono seguite poco dopo quelle del suo fidanzato Marco, che ha riconosciuto lo sbaglio commesso: “È vero, ho fatto un errore”.

Al contempo però ha aggiunto: “Oggi penso di essere cambiato. Negli ultimi anni le ho dato delle dimostrazioni forti. Ho cambiato il mio lavoro, ho aperto un’attività e ho deciso di andare a convivere con lei. Però il suo atteggiamento nei miei confronti non è mai cambiato. Anzi, sono sempre sotto controllo, sempre giudicato e tutto quello che faccio non le va mai bene”.

Denise però è stata chiara: “Voglio dare quest’ultima occasione per capire se andare avanti in questa relazione o concluderla definitivamente”.

Cosa succederà tra loro? Usciranno insieme dal programma o si separeranno?

Il percorso di Marco e Denise a Temptation Island 2025

Anche Marco e Denise a Temptation Island hanno voluto sottoporsi alla prova più difficile: superare le difficoltà del loro amore.

Un percorso intenso che chissà quante sorprese gli riserverà.

