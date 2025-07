Single dell’edizione del 2025 di Temptation Island, chi è il tentatore Flavio Ubirti. Tutto su di lui tra età, altezza, vita privata e Instagram dove poterlo seguire.

Chi è Flavio Ubirti

Nome e Cognome: Flavio Ubirti

Data di nascita: 2 maggio 2001

Luogo di nascita: è originario di Figline Valdarno (Firenze)

Età: 24 anni

Altezza: 1 metro e 85 centimetri circa

Segno zodiacale: Toro

Professione: modello e calciatore

Fidanzato: Flavio è single

Figli: Flavio non ha figli

Tatuaggi: Flavio non ha tatuaggi

Profilo Instagram: @flavio__ubirti

Flavio Ubirti età, altezza e biografia

Qual è la data di nascita il nome e cognome completo e l’età del tentatore? Lui è Flavio Ubirti e figura tra i single di Temptation Island. Il ragazzo è nato 2 maggio 2001 e ha 24 anni. È del segno zodiacale del Toro.

Quanto è alto Flavio di Temptation Island? Il tentatore è alto all’incirca 1 metro e 85 centimetri. Non siamo certi invece del peso.

Della sua biografia sappiamo ancora che è modello e calciatore. Ma questi aspetti li approfondiremo nella parte dedicata alla carriera.

Vita privata del tentatore

Della vita privata del tentatore non si conosce tantissimo. Possiamo affermare però che non ha alcuna fidanzata. Flavio di Temptation Island è ovviamente single, come viene richiesto a tutti i tentatori prima di partecipare.

Di sé nella clip di presentazione ha raccontato che gli piace la natura e stare con i cani. Insieme a suo padre ne addestrano alcuni, passione che gli ha trasmesso proprio lui.

Tra le cose che gli piacciono di sé c’è il fisico atletico e il sorriso. Caratterialmente gli piace tutto di sé, perché quando c’è qualcosa che non va ci lavora su per cambiarlo.

Mentre tra 10 anni spera di essere con una famiglia, dei figli, di essere felice e portare queste cose a cui sta lavorando a un livello più alto possibile.

Dove seguire Flavio tentatore di Temptation Island: Instagram e social

Fan di Temptation Island se siete alla ricerca del profilo Instagram del tentatore Flavio Ubirti siete nel posto giusto. Nella barra di ricerca vi basterà digitare flavio__ubirti e trovare così il suo account ufficiale. È presente anche su Facebook, che non utilizza mai e su Threads.

Dai suoi profili è possibile trovare tantissime foto di Flavio Ubirti, in cui mette anche in mostra il suo bel fisico.

Foto Flavio Ubirti Temptation Island

Dai vari scatti notiamo che è amante del mare e della natura in generale e che ama il calcio (è infatti un calciatore).

Carriera

Passiamo alla carriera. Attualmente nella scuderia della Alex Model Agency, dove gioca Flavio Ubirti, tentatore di Temptation Island e cosa sappiamo del suo percorso?

Secondo quanto riportato da Transfermarkt.it e confermato dal suo profilo social, Flavio è sia un calciatore professionista che un modello. Ricopre il ruolo di portiere e attualmente gioca nel Baldaccio Bruni Calcio.

La sua carriera sportiva, iniziata nel 2017, lo ha visto vestire diverse maglie, tra cui quelle dell’Arezzo, del Cannara o dello Scandicci. In passato, ha avuto anche l’opportunità di rappresentare l’Italia nella Nazionale Under 17, un’esperienza che testimonia il suo talento e il suo potenziale fin dalle categorie giovanili.

Flavio Ubirti tentatore a Temptation Island

Dal 3 luglio 2025 su Canale 5 ha fatto ritorno Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia.

Uno dei tentatori dell’edizione è Flavio Ubirti.

Nella lista, tra i tanti troviamo anche Diego di Uomini e Donne ma anche Emanuele Fiori, ex concorrente del Grande Fratello.

Le coppie di Temptation Island

Nell’edizione del 2025 di Temptation Island chi sono le coppie? Eccoli tutti:

Alessio e Sonia M; Simone e Sonia B; Valentina e Antonio e Maria Concetta e Angelo, Valerio e Sarah, Lucia e Rosario, Marco e Denise.

Il percorso di Flavio Ubirti a Temptation Island

Flavio Ubirti come tentatore ha fatto colpo su tutte le fidanzate di Temptation Island. Ognuna di loro infatti avrebbe voluto sceglierlo, ma la prima che ha fatto il suo nome è stata Maria Concetta.

A Filippo il ragazzo ha confidato che avrebbe scelto Denise, fidanzata di Marco.

Stando alle prime anticipazioni fornite da LorenzoPugnaloni.it pare che di Flavio sentiremo parecchio parlare perché si avvicinerà parecchio a una delle fidanzate.