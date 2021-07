1 Il ruolo di Maria De Filippi a Temptation Island

Ieri sera ha preso il via la nuova e attesa edizione di Temptation Island 2021, con al timone ancora una volta Filippo Bisciglia. Il presentatore nei giorni scorsi ha parlato ai microfoni di Chi e ha rivelato come Maria De Filippi sebbene non sia lì in Sardegna con loro, fa comunque sentire la sua presenza, in un modo o nell’altro.

Stando a quanto detto da Filippo Bisciglia sembrerebbe che l’ideatrice del reality show non si perda nemmeno una virgola di ciò che accade all’Is Morus Relais. Ma leggiamo le parole dell’ex gieffino al settimanale Chi, estrapolate da Il Gazzettino:

«Maria De Filippi è sempre presente, anche di notte e nonostante non sia in Sardegna»

Ha esordito Filippo Bisciglia, per poi spiegare nel dettaglio:

«Lei lavora 25 ore su 24! Maria è sempre presente: anche se è a Roma, anche di notte. Non perde una virgola dell’evoluzione del programma. È una mano sicura sulla spalla».

Insomma Maria De Filippi, che in questi anni ha voluto fortemente Filippo Bisciglia al comando della trasmissione, è sempre vicina al conduttore e ai suoi collaboratori, nonostante la distanza. Su Instagram, intanto, come raccolto da 361 magazine, il presentatore parlando con i fan ha raccontato che il tempo scorre ma le motivazioni e la passione per questo format non cambiano mai:

«La passione è la stessa, il format lo stesso. La novità, come ogni anno, sarà nelle coppie e nelle loro motivazioni. L’anno scorso abbiamo avuto la differenza d’età, i figli non in comune, tantissimi spunti. Quest’anno ci prepariamo a conoscere qualcosa di nuovo, perché sono loro, i partecipanti, il centro del programma. Loro ci fanno rinnovare ogni anno.»

Ma tornando all’intervista al settimanale Chi, Filippo Bisciglia ha parlato non solo della presenza costante e fondamentale di Maria De Filippi…