Chi è Filippo Bisciglia? Età, fidanzata, carriera e Instagram

Tutto ciò che c’è da sapere su Filippo Bisciglia: l’età, la fidanzata, la conduzione a Temptation Island e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Filippo Bisciglia

Nome e Cognome: Filippo Bisciglia

Data di nascita: 24 giugno 1977

Luogo di nascita: Roma

Età: 44 anni

Segno zodiacale: Cancro

Altezza: 1 metro e 85 centimetri

Peso: 78 kg

Professione: conduttore

Fidanzata: Pamela Camassa

Figli: Filippo non ha figli

Tatuaggi: Filippo ha dei tatuaggi visibili sul corpo

Profilo Instagram: @filippobisciglia

Filippo Bisciglia biografia, età e altezza

Cosa sappiamo di Filippo Bisciglia? Il conduttore di Temptation Island è nato a Roma il 24 giugno 1977, dunque la sua età oggi è di 44 anni. La sua altezza, invece, da quel che sappiamo corrisponde a 1 metro e 85 centimetri.

Della sua biografia sappiamo che dopo essersi diplomato all’Istituto Alberghiero, il conduttore ha inseguito quello che è da sempre è il suo sogno: entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

Amante dello sport (ha un fisico particolarmente atletico) dall’età di 18 anni ha giocato a tennis a livello agonistico ed è grande appassionato di calcio ed è tifosissimo della Roma. I suoi amici l’hanno soprannominato ‘Il motivatore’ per i suoi modi di fare. Ha diversi tatuaggi fatti nel corso degli anni.

Cosa sappiamo invece della vita privata di Filippo Bisciglia?

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Filippo Bisciglia sappiamo che è molto legato ai suoi genitori. Il padre era rappresentante di abbigliamento maschile e gestiva un negozio, sua madre invece ha svolto il mestiere di impiegata. Quello che non tutti sanno, probabilmente, è che il conduttore ha una sorella di nome Valeria. Quest’ultima è sposata e ha un figlio.

La vita di Filippo, però non è stata sempre rose e fiori. Non ne parla spesso, però, per non far riaffiorare alla mente ricordi troppo dolorosi. Quando era solo un bambino ha sofferto di una patologia rara. Una malattia di cui è riuscito a parlare solo in occasione dell’ospitata a Vieni da me, programma di Caterina Balivo. Nel corso dell’intervista, il conduttore ha rivelato il dramma che si è trovato a vivere:

“Da piccolo i miei si accorsero da un dolore all’anca che avevo il morbo di Perthes e quindi per anni non ho potuto camminare, una cosa che mi ha segnato molto. Grazie al professor Mirella sono riuscito a non restare zoppo e grazie all’esperimento fatto su di me trovò la soluzione anche per chi come me soffriva di quella patologia. La soluzione era non camminare. È stato un percorso lungo e difficile. Io per fortuna non ricordo nulla, mia madre tolse tutte le foto di quel periodo, ne tiene sono alcune dove non si vede nulla”.

Ed è proprio attraverso la malattia che Filippo ha costruito un legame ancora più stretto con i suoi genitori.

Ma per quel che riguarda la sfera sentimentale cosa sappiamo? Filippo Bisciglia ai tempi del Grande Fratello aveva una relazione con Flora Canto, attuale compagna di Enrico Brignano. Durante il suo percorso all’interno del reality però ha fatto conoscenza di quella che è diventata poi la sua fidanzata: Silvia Salvemini.

Nel 2007 durante un evento a Cortina ha conosciuto Pamela Camassa di cui si è perdutamente innamorato. Da quel giorno non si sono mai più separati. Anche se i due non hanno mai convolato a nozze, Filippo considera comunque Pamela come sua moglie. Al momento non hanno figli.

Andiamo a vedere ora qualcosa in più sulla sua carriera, iniziata con la partecipazione al Grande Fratello…

La carriera di Filippo Bisciglia

A soli 19 anni Filippo Bisciglia ha preso parte allo spot pubblicitario per la Mini Rover Coupé, ma la sua carriera ha preso il via nel 2006, quando è diventato uno dei concorrenti del Grande Fratello. Il suo percorso nel programma si è chiuso con un bel secondo posto. Oltre ad aver posato per vari brand ha anche presentato la trasmissione Stai all’Okkio, per diventare poi inviato de Il Candidato, programma di Marco Liorni. Ha lavorato anche accanto a Teo Mammuccari (con il quale oggi è molto amico) in Distraction.

Ma non solo nelle vesti di presentatore. Perché Filippo Bisciglia ha avuto il piacere di assaporare il set, prima in Un Posto Al Sole, poi in Distretto di Polizia. Successivamente nel 2012 è tornato a svolgere il ruolo di inviato in Punto su di te, con al timone Claudio Lippi ed Elisa Isoardi. Nel 2014 ha preso il via il suo percorso come presentatore e voce narrante di Temptation Island.

Grazie al mondo della TV Filippo Bisciglia ha potuto mettere in mostra altri talenti, come il canto e l’imitazione. Per questo ha accettato con entusiasmo di partecipare (per due anni consecutivi) a Tale e Quale Show, classificandosi secondo nel 2017 e partecipando l’anno successivo al Torneo dei Campioni.

Proprio l’avere una bella timbrica vocale ha aperto le porte a Filippo verso la scuola di Amici Celebrities nel 2019, insieme alla sua compagna Pamela Camassa, rivelatasi poi la vincitrice. La sua carriera si è arricchita anche di un’esperienza in sala d’incisione, dato che dopo il talent ha registrato l’album dal titolo Sto parlando con te.

Ma è Temptation Island ad aver portato il pubblico a riscoprire Filippo Bisciglia…

Temptation Island

Dal 2014 Filippo Bisciglia è al timone di Temptation Island (la versione Nip), che di anno in anno si conferma essere il programma dell’estate più atteso e seguito dai telespettatori. Ideato da Maria De Filippi, la trasmissione vede coppie di fidanzati e fidanzati mettersi alla prova e testare se tra loro è o meno vero amore. Come ogni anno è lo stesso Filippo ad informare i propri fan sui social dell’avvio delle riprese e dare appuntamento di puntata in puntata ai telespettatori.

Il successo di Temptation Island con al timone Filippo Bisciglia ha ottenuto un risultato strepitoso che ha così spinto la produzione a optare anche allo spin off dedicato ai Vip, presentato prima da Simona Ventura, poi da Alessia Marcuzzi.

Ancora oggi nel 2021 Filippo ne è il conduttore, dopo il grande successo delle edizioni precedenti.

Infine vediamo dove è possibile seguire Filippo Bisciglia su Instagram e social…

Dove seguire Filippo Bisciglia: Instagram e social

Con una piccola ricerca sul web è possibile trovare i profili social di Filippo Bisciglia. Tra i presenti abbiamo trovato la Fanpage Facebook gestita dai suoi sostenitori (qui per seguirla) e il suo account ufficiale Instagram (qui).

C’è da dire comunque che Filippo Bisciglia su Instagram è particolarmente attivo con i suoi follower (al momento della scrittura dell’articolo ne conta 924 mila). Qui si racconta attraverso immagini tratte da shooting fotografici, selfie e non solo. Non mancano anche dei video.

Più restio, invece, nel raccontare della sua vita privata sui social, sebbene sappiamo perfettamente sia legato a Pamela Camassa. Raramente però qualche scatto lo regala e alcuni di essi sono dedicati ai suoi genitori.

Novella 2000 © riproduzione riservata.