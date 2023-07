NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Luglio 2023

Temptation Island

Le parole di Filippo Bisciglia

Quest’anno, dopo la pausa della scorsa estate, Temptation Island è tornato su Canale 5, naturalmente con la conduzione di Filippo Bisciglia. Come era prevedibile, anche stavolta il reality show si è confermato essere una garanzia per Mediaset, e gli ascolti sono decisamente decollati. In queste ore nel mentre proprio il conduttore ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo in Famiglia, e nel corso della chiacchierata ha speso bellissime parole per Maria De Filippi, che da anni produce Temptation Island. Queste le dichiarazioni di Filippo in merito:

“Maria è tra le donne più importanti della mia vita. E io le sarò sempre grato per aver creduto in me e spero anche non si ricreda mai. È una persona alla quale voglio davvero tanto bene e penso che la cosa che ci lega di più sia proprio l’affetto reciproco. E tuttavia, dal punto di vista professionale, non c’è partita tra noi due: io vorrei essere anche solo l’uno per cento di quello che è lei. Dalla De Filippi imparo davvero tanto, anche solo guardandola quando spiega le cose. Per me Maria è la numero uno perché sa ascoltare. Riesce a far parlare le persone e non si mette mai in una posizione di superiorità rispetto agli altri. E questa è una dote davvero rara, che viene molto apprezzata dalla gente”.

Ma non è finita qui. Rivelando quale qualità vorrebbe avere di Maria De Filippi, Filippo Bisciglia parla anche dell’importante ruolo della conduttrice a Temptation Island. La presentatrice infatti non si limita a rimanere dietro le quinte, ma è parte fondamentale del montaggio delle varie puntate:

“Se dovessi scegliere tra le sue tante qualità, vorrei saper ascoltare il prossimo come lei e avere la sua stessa genialità sul lavoro, soprattutto in fase di montaggio. I non addetti ai lavori non lo immaginano, ma il montaggio è fondamentale ai fini della resa migliore di una puntata: anche in questo Maria non ha rivali”.