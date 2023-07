NEWS

Andrea Sanna | 28 Luglio 2023

Isola dei Famosi Isola dei Famosi 2023

Il rumor su Luca Vetrone e la fidanzata

Luca Vetrone abbiamo avuto modo di conoscerlo meglio a L’Isola dei Famosi, nonostante le esperienze passate a Uomini e Donne (come corteggiatore di Angela Nasti) e come tentatore a Temptation Island.

Il ragazzo, che di mestiere fa il personal trainer e influencer, ha conquistato i suoi compagni del reality show senza mai cadere troppo in discussioni accese. Anzi ha colpito molto la sua dolcezza e bravura nel superare le prove fisiche. Ma ora c’è un gossip che aleggia intorno a Luca Vetrone di cui ha parlato Deianira Marzano su Instagram.

L’opinionista ha ricevuto un messaggio in direct da parte di una sua follower. Quest’ultima ha raccontato di essere di Rimini, ma di andare spesso a Riccione, città peraltro proprio di Luca Vetrone. Tramite conoscenze l’utente ha saputo che la presunta fidanzata del ragazzo dopo averlo lasciato, ora sarebbe unita a un’altra donna e pare averlo lasciato proprio per questo motivo. Pare peraltro che Luca ci sia rimasto molto male per l’epilogo di questa storia. Questo il lungo messaggio arrivato alla Marzano…

La storia Instagram di Deianira Marzano su Luca Vetrone

C’è da dire che a L’Isola dei Famosi Luca Vetrone non ha mai fatto riferimento a una ipotetica storia d’amore, essendo lui molto riservato. Era emerso che il ragazzo potesse avere una frequentazione con una donna, ma non si è mai approfondito troppo l’argomento per conoscere più dettagli.

Oggi però è emersa questa notizia. Ci teniamo a dire chiaramente che prendiamo con le pinze la segnalazione su Luca Vetrone, anche perché lui non ne ha mai parlato pubblicamente e non è detto che abbia voglia di farlo. In caso però volesse intervenire per confermare o meno il gossip, Novella2000.it è pronta ad ascoltarlo.

Vedremo anche se magari si esporrà su Instagram e confiderà qualcosa ai suoi fan.