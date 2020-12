1 Dopo aver fatto una battuta infelice a sfondo sessuale a Maria Teresa Ruta, Filippo Nardi finisce al centro della polemica e il web chiede la squalifica

Nonostante sia trascorsa meno di una settimana dall’arrivo di Filippo Nardi al Grande Fratello Vip 5, il conduttore è già finito al centro della polemica. Nelle ultime ore infatti l’ex volto del GF Nip ha fatto discutere per via di alcune battute sessiste, che hanno indignato il web. Come se non bastasse, Nardi ha usato anche toni molto duri e accessi verso Maria Teresa Ruta, che nel mentre è rimasta delusa e ferita da un tale atteggiamento nei suoi confronti. Adesso però Filippo ci ricasca, ma stavolta la situazione è più seria e grave del previsto.

Tutto è partito quando proprio la Ruta si addormentata in stanza mentre il resto dei concorrenti chiacchierava tra loro. Alcuni Vipponi hanno così pensato di fare un piccolo scherzo alla showgirl, ed è a quel punto che è intervenuto Filippo Nardi, che ha fatto una battuta infelice a sfondo sessuale che ha indignato il pubblico e il web. Facendo riferimento alla pratica sessuale del teabagging, il conduttore ha affermato:

“Quanto mi pagate se tea-baggo la Ruta? Io andrei sul tea-bag, bisogna farlo in 2 o 3! Basta appoggiargliele sulla fronte”.

Naturalmente alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 5 non erano a conoscenza di tale pratica. Per questo Filippo Nardi senza giri di parole è passato a spiegare di cosa si tratta. Queste le sue dichiarazioni, che l’hanno portato al centro della polemica:

A quel punto il web si è letteralmente scatenato contro Nardi, e in molti sui social hanno chiesto l’immediata squalifica per il conduttore. Ma scopriamo cosa è accaduto.