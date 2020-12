1 GF Vip: Filippo Nardi non si risparmia contro Maria Teresa Ruta. Il gieffino duro con lei (VIDEO)

Giornata di discussioni e di sfoghi dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Tra Filippo Nardi e Maria Teresa Ruta non è scattata la scintilla e i due non hanno di certo manifestato simpatia reciproca. Il gioco di qualche giorno fa, poi, è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Oggi il gieffino non si è risparmiato contro la showgirl ed è parso davvero molto duro nel parlare di lei, lanciando poi accuse molto pesanti.

Durante la prova del GF Vip, Filippo Nardi ha manifestato la sua poca simpatia nei confronti di Maria Teresa Ruta, la quale si è risentita non solo di questo, ma soprattutto per il modo in cui lui si è presentato ai vipponi. Ciò che non ha gradito Maria Teresa è non solo l’atteggiamento nei suoi riguardi, ma anche le varie insinuazioni sollevate nella gestione ‘pulizie’.

Filippo Nardi questa mattina ha avuto un comportamento, considerato dagli utenti di Twitter, davvero poco carino. Durante la colazione, infatti, il gieffino era a tavola a conversare con Rosalinda Cannavò. Poco dopo è arrivata Maria Teresa Ruta, che a titolo di battuta ha chiesto di potersi sedere accanto a lui. Peccato, però, che apprese queste parole, Filippo ha deciso di alzarsi e lasciare lì Maria Teresa. Con una scusa ha chiesto qualcosa a Rosalinda, portandola con sé.

MTR che si siede e gli altri che si alzano (e non sono più tornati). Bella scena complimenti.#gfvip pic.twitter.com/lpDqVBm7Mu — Battitrice Libera SAVING MTR (@rainbow20202020) December 15, 2020

Come potete ben vedere, la Ruta ci è rimasta davvero molto male dalla reazione di Filippo, il quale però è parso davvero poco preoccupato della cosa. Maria Teresa oggi sta vivendo una giornata un po’ pesante, a causa anche delle incomprensioni con Stefania Orlando, con la quale si augura di chiarire quanto prima.

Ma non è finita qui! Perché nel corso della giornata Filippo Nardi ci è andato giù pesante con Maria Teresa e ha lanciato alcune accuse pesanti nei suoi confronti, che hanno fatto infuriare il web…