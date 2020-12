Chi è Filippo Nardi? Età, moglie, vita privata e Instagram

Conosciamo tutte le news e curiosità su Filippo Nardi, ora concorrente del Grande Fratello Vip 5: l’età, la vita privata e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Filippo Nardi

Nome e Cognome: Filippo Nardi

Data di nascita: 30 maggio 1969

Luogo di Nascita: Londra

Età: 51 anni

Altezza: 1 metro e 94 centimetri

Peso: 90 kg

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: deejay e conduttore

Fidanzata: Filippo attualmente è single

Figli: Filippo ha un figlio, Zachary

Tatuaggi: Filippo ha numerosi tatuaggi, tra i più visibili una scritta gotica sul braccio destro

Profilo Instagram: @filipponardiofficial

Filippo Nardi età, altezza e biografia

Scopriamo quello che c’è da sapere sulla biografia di Filippo Nardi. Il conduttore nasce il 30 maggio 1969 a Londra, la sua età è dunque di 59 anni, mentre la sua altezza è pari a 1 metro e 94 centimetri.

Spesso si è ipotizzato che Nardi appartenesse alla nobile famiglia toscana dei Nardi-Dei. La notizia è stata però smentita dal Libro d’Oro della Nobiltà Italiana.

La mamma di Filippo Nardi è figlia di una coppia di ebrei polacchi mentre sua nonna ha origini arabe e suo padre fiorentine. I suoi genitori si sono conosciuti durante quando sua madre studiava Belle Arti. Dopo il matrimonio i due si sono trasferiti a Londra, dove Nardi è nato.

Ma scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla vita privata di Filippo.

Vita privata

Della vita privata di Filippo Nardi sappiamo che il conduttore in passato è stato sposato. La sua ex moglie è Benedetta Dolfi. Dal loro amore è nato anche un figlio, Zachary. Il matrimonio però dopo qualche tempo finisce, e i due si separano ufficialmente, prendendo strade diverse.

In molti si chiedono se attualmente Nardi abbia o meno una fidanzata, tuttavia a riguardo non si hanno informazioni. Ad oggi pare infatti che il conduttore sia single.

Filippo Nardi infatti tiene molto alla sua privacy, e non ama parlare molto della sua vita privata.

Vediamo ora dove poter seguire Filippo sui social, e in particolare su Instagram.

Dove seguire Filippo Nardi: Instagram e social

In molti si chiedono dove poter seguire Filippo Nardi sui social, e in particolare su Instagram.

Naturalmente il conduttore ha un profilo attivo, che vanta oltre 131 mila followers.

Su Instagram Filippo Nardi condivide alcuni istanti della sua quotidianità e della sua vita privata.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla carriera di Filippo, partendo dalla partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello.

Grande Fratello

È settembre 2001 quando Filippo Nardi appare per la prima volta sul piccolo schermo, quando decide di partecipare alla seconda edizione del Grande Fratello.

Tuttavia inaspettatamente dopo soli 13 giorni dalla partenza del reality il conduttore abbandonò la casa, essendo insofferente delle rigide norme della trasmissione. Filippo infatti ebbe una furiosa reazione a causa della mancanza di sigarette, che non erano previste nella spesa di quella settimana.

Nonostante la sua breve permanenza in gioco, Filippo Nardi è ancora oggi ricordato come uno dei concorrenti più iconici del Grande Fratello, e la sua frase: “Dove sono le sigarette?” è impressa ancora nella mente del pubblico.

Da quel momento però inizia ufficialmente la sua carriera.

Carriera

Dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello, Filippo Nardi dà il via alla sua carriera nel mondo dello spettacolo. Partecipa così alla trasmissione Chiambretti c’è, di Piero Chiambretti, per poi entrare a far parte del cast de Le Iene. Come se non bastasse a Nardi viene anche affidata la conduzione dell’anteprima del Festivalbar, durante la quale intervistava i cantanti protagonisti della serata dietro le quinte. A seguire conduce insieme a Claudio Lippi la finale di Miss Muretto e contemporaneamente inizia a lavorare come DJ in diverse discoteche.

Dal 2005 al 2008 Filippo affianca Camila Raznovich nella conduzione del programma Loveline su MTV Nell’autunno del 2008 partecipa come giurato al talent show di Canale 5 Il ballo delle debuttanti, mentre prosegue la sua carriera da DJ e produttore discografico nel panorama della musica house internazionale.

Il 22 gennaio 2018 Filippo Nardi torna sul piccolo schermo, quando diventa un concorrente alla tredicesima edizione de L’isola dei famosi, in onda su Canale 5. Il conduttore viene definitivamente eliminato nel corso della settima puntata. Nel 2019 conduce il mini-reality di contorno dell’Isola dei Famosi, Saranno famosi.

A dicembre 2020, dopo una piccola crisi lavorativa, Nardi torna in tv, come concorrente del Grande Fratello Vip 5. Scopriamo di più sulla sua seconda partecipazione al reality.

Filippo Nardi al Grande Fratello Vip 5

Dopo ben 19 anni dalla sua prima partecipazione al reality, a dicembre 2020 Filippo Nardi diventa un concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 5.

Il suo arrivo all’interno del programma è stato anticipato da Riccardo Signoretti, e solo dopo qualche giorno Alfonso Signorini, conduttore della trasmissione, ha confermato la sua presenza.

Filippo Nardi così l’11 dicembre 2020 varca nuovamente la porta rossa, e in molti si chiedono come andrà stavolta il suo percorso.

Ma andiamo dunque a scoprire il percorso di Filippo Nardi al Grande Fratello Vip 5.

Il percorso di Filippo Nardi al GF Vip 5

Il percorso di Filippo Nardi al Grande Fratello Vip 5 inizia ufficialmente l’11 dicembre 2020. Cosa accadrà stavolta e come si relazionerà il conduttore al reality?

Il neo concorrente è pronto a rimettersi in gioco e tornare nella Casa che gli ha regalato il successo. Gli altri vipponi spesso l’hanno nominato. Chissà come reagiranno nel trovarsi Filippo davanti!

Non resta che attendere per scoprirlo.

Settimana 13

