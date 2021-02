1 Le parole di Fiorella Mannoia

Solo qualche ora fa, a sorpresa, con un post sui social Fiorella Mannoia ha svelato di essersi sposata col suo compagno Carlo Di Francesco, con il quale ha ormai una relazione da oltre 10 anni. I due, dopo un lungo amore, hanno così deciso di compiere il passo successivo, per la gioia di tutti i fan che da tempo seguono la cantante. Come se non bastasse la Mannoia ha anche pubblicato un bellissimo scatto in compagnia del suo neo marito subito dopo la cerimonia, che si è svolta in Comune. Fiorella nell’immagine appare raggiante in un meraviglioso tailleur bianco. Tuttavia a saltare all’occhio sono state le scarpe che l’artista ha deciso di indossare.

Nessun tacco per Fiorella Mannoia! Per le sue nozze infatti la cantante ha optato per le semplici scarpe da ginnastica! Ma perché il motivo di questa scelta? A svelarlo è stata lei stessa durante una diretta su Instagram. L’artista, odiando i tacchi, ha deciso di indossare delle comode Converse argentate. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Gossipetv:

“È successo. Daje l’abbiamo fatto. Siamo andati su tutti i giornali! Però le mie scarpe da ginnastica hanno avuto un successo strepitoso! Pensavo chissà quante critiche e invece no: un successo strepitoso! Sono contenta. Ma ve pare che potevo andare lì coi tacchi? Io odio i tacchi. Ho provato tante scarpe per il matrimonio ma alla fine Converse argentate e basta. E poi ci stavano bene”.

La scelta di Fiorella Mannoia di indossare scarpe da ginnastica al suo matrimonio ha sorpreso, tuttavia in molti hanno apprezzato il gesto della cantante. Noi di Novella 2000 nel mentre rinnoviamo i nostri auguri a Fiorella e Carlo Di Francesco e inviamo alla coppia un caloroso abbraccio.