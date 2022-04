Chi è Floriana Secondi? Età, vita privata e Instagram

Vincitrice del Grande Fratello ed ex concorrente de La Fattoria, Floriana Secondi nel 2022 torna in TV da naufraga de L’Isola dei Famosi. In questo articolo tutto ciò che c’è da sapere su di lei: dall’età e vita privata e se è possibile seguirla su Instagram.

Chi è Floriana Secondi

Nome e Cognome: Floriana Secondi

Data di nascita: 5 maggio 1977

Luogo di nascita: Roma

Età: 44 anni

Altezza: 1 metro e 68 centimetri

Peso: 55 kg

Segno zodiacale: Toro

Professione: opinionista e libera professionista

Ex marito: Floriana è stata sposata con Mirko Fantini

Fidanzato: Floriana è fidanzata con Angelo

Figli: Floriana ha un figlio di nome Domiziano

Tatuaggi: La Secondi ha diversi tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @floriana_secondi_official

Floriana Secondi età, altezza e biografia

Apriamo la biografia della concorrente de L’Isola dei Famosi, con le prime informazioni base. Quanti anni ha Floriana Secondi? La vincitrice della terza edizione del GF è nata a Roma (città dove abita ancora oggi) il 5 maggio 1977, sotto il segno del Toro, e la sua età oggi è di 44 anni.

Altezza e peso di Floriana corrispondono rispettivamente a 1 metro e 68 centimetri per 55 kg. Si tiene in forma e sui social ama mostrare il fisico e i muscoli dati da tanta palestra e attività fisica.

Simpatica e senza filtri, Floriana Secondi ha vissuto la sua infanzia con non poche difficoltà, una di queste riguarda la separazione dei suoi genitori. A causa di alcuni motivi familiari è stata mandata in collegio dalle suore e spesso in TV ha parlato della giovinezza e di quanto sia stato difficile.

Per mantenersi, come vedremo, ha svolto vari lavori.

Vita privata

Passiamo ora alla vita privata di Floriana Secondi. Come abbiamo accennato ha vissuto un’infanzia non semplice, ma è comunque riuscita a rialzarsi e diventare la donna determinata che è oggi.

In passato è stata sposata con Mirko Fantini e dal frutto del loro amore è nato un bambino. Come si chiama il figlio di Floriana Secondi? Il suo nome è Domiziano.

Chiuso il matrimonio con Mirko Fantini, Floriana Secondi ha avuto una relazione con Daniele Pompili. I due stavano per diventare genitori, ma l’ex gieffina ha avuto un aborto spontaneo, che l’ha costretta così a interrompere la gravidanza. A proposito di questo lutto, Floriana ha raccontato in TV l’accaduto.

Nel 2014 la storia con Daniele Pompili sembrava essersi conclusa, anche se nel 2017 hanno riprovato a ristabilire un legame senza successo. Risale al 2015, invece, la relazione con il cantane e ballerino egiziano Khaled Shaban.

Chi è oggi il compagno di Floriana Secondi? Il fidanzato dell’opinionista si chiama Angelo. Di mestiere fa l’architetto e non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. I due sembrano essere molto innamorati.

Dove seguire Floriana Secondi: Instagram e social

I più curiosi possono seguire Floriana Secondi sui social. Oltre ad avere un profilo Facebook privato, l’opinionista potete trovarla anche su Instagram.

Sul suo account condivide tutto ciò che la riguarda da vicino. Tanti momenti di vita privata e lavorativa. Vediamo scatti in compagnia di amici e di suo figlio. Non manca anche qualche immagine della sua cagnolina Nikla.

Non mancano anche foto di Floriana che risalgono ad anni prima e dopo la sua popolarità.

Carriera

Cosa fa nella vita e che lavoro fa Floriana Secondi oggi? La vincitrice del Grande Fratello 3 nel periodo del programma era una barista. Ma ha svolto anche il mestiere di cameriera e animatrice di villaggi turistici.

Dopo il trionfo nel programma è stata spesso ospite di diverse trasmissioni televisive (molte di esse condotte da Barbara d’Urso) nel ruolo di opinionista. Ma non solo.

Da diversi anni (dal 2013) gestisce un locale a Milano Marittima e vari stabilimenti balneari oltre ad essere proprietaria di alcuni negozi. Al contempo però non manca occasione di prendere parte a ospitate televisive.

Grande Fratello 3

È il 2003 quando abbiamo fatto conoscenza per la prima volta di Floriana Secondi, al periodo 25enne e vincitrice assoluta della terza edizione.

Il longevo programma quell’anno è durata 99 giorni e ha visto per la prima volta al timone di conduzione Barbara d’Urso.

Nella stessa stagione che ha visto Floriana protagonista, abbiamo conosciuto anche Luca Argentero (arrivato terzo), oggi attore di enorme successo, ma anche Pasquale Laricchia e la sua ex Victoria Pennington (seconda classificata) e non solo!

Questo però non è l’unico reality fatto dalla Secondi..

La Fattoria

Nel 2004 (stesso anno di Flavia Vento che si è ritirata dopo pochi giorni) Floriana Secondi ha partecipato alla prima edizione de La Fattoria.

A vincere quell’anno è stato il modello e attore Danny Quinn. L’ex gieffina si è dovuta accontentare, invece, del quinto posto in classifica, alle spalle dell’attore Gigi Rizzi.

Canzone

Forse non tutti sanno ma nel 2021 Floriana Secondi ha pubblicato il suo singolo (disponibile anche su Spotify) dal titolo Flow-riana.

Oggi nel 2022, per Floriana Secondi arriva una nuova esperienza televisiva: L’Isola dei Famosi.

Floriana Secondi a L’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi 16 fa il suo ritorno in TV dal 21 marzo 2022.

A condurre il reality show, per la seconda volta di fila, è ancora Ilary Blasi. Insieme a lei troviamo tra gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. L’inviato scelto per volare in Honduras con i naufraghi è Alvin, che torna nuovamente in questo ruolo.

Tanti i personaggi selezionati per questa edizione e Floriana Secondi compare oggi tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022. Ma chi sono tutti gli altri personaggi che fanno parte del cast? Scopriamoli insieme.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi

L’edizione numero 16 de L’Isola dei Famosi conta un cast davvero molto interessante e vario. Ci sono concorrenti che giocano singolarmente, ma anche diverse coppie.

Ecco l’elenco di tutti i protagonisti di questa stagione del reality show di Canale 5:

Antonio Zequila – ELIMINATO

Blind

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni

Clemente Russo e Laura Maddaloni

Estefania Bernal

Floriana Secondi

Guendalina ed Edoardo Tavassi

Ilona Staller

Jeremias e Gustavo Rodriguez

Jovana Djordjevic

Lory Del Santo e Marco Cucolo

Marco Melandri

Nicolas Vaporidis

Patrizia Bonetti

Roberta Morise

Roger Balduino

Silvano Michetti e Nick Luciani

Tra questi nomi si nasconde il vincitore de L’Isola dei Famosi. Chi avrà la meglio e riuscirà a battere la concorrenza? Non ci resta che attendere la finalissima per scoprirlo. Nel mentre vediamo quello che è il percorso di Floriana Secondi.

Il percorso di Floriana Secondi a L’Isola

Dal 21 marzo 2022 è possibile seguire il percorso di Floriana Secondi a L’Isola dei Famosi.

In questo paragrafo vi proporremo le tappe principali dell’avventura della concorrente nel reality show:

1° settimana: Floriana è arrivata sull’Isola e già ha mostrato carattere. La naufraga si è ritrovata a far coppia con Zequila, con cui ha avuto già i primi battibecchi. Sempre Floriana ha avuto una breve discussione con Carmen (con la quale aveva litigato in passato). Ha fatto apprezzamenti su Gustavo, ma è stata protagonista di diverse discussioni, in particolar modo con Nicolas Vaporidis. Tra loro sono volate accuse reciproche.

2° puntata: Floriana e Antonio sono stati eliminati. Lei voleva abbandonare definitivamente il programma e non giocarsi nemmeno la possibilità di stare a Playa Sgamada. È stata poi convinta. Ora però non fa più coppia con Zequila. Ha avuto anche da ridire per la prova della fune. Secondo lei avrebbero dovuto scontrarsi uomini vs uomini e donne vs donne.

A Playa Sgamada sembra aver ritrovato la forza di combattere. Ha avuto qualcosa da ridire su Marco e Jovana.

3° settimana: (IN AGGIORNAMENTO)

