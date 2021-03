Il gesto di Francesca Michielin

Il Festival di Sanremo 2021 ieri ci ha regalato la famosa serata dedicata alle cover. Ogni concorrente in gara ha scelto dei brani storici della musica italiana da presentare in chiave rivisitata. Tra loro anche Francesca Michielin e Fedez, i quali si sono cimentati in un medley davvero molto particolare. Al termine dell’esibizione, però, la cantante ha fatto un gesto inaspettato nei confronti del suo collega.

Dopo ogni performance, come di consueto, il conduttore (in questo caso Amadeus) raggiunge gli artisti sul palco e per le donne è prevista la consegna di un mazzo di fiori. Ieri sera però Francesca Minchielin ha sorpreso tutti. La cantante ha ringraziato tutti per il dono, ma ha voluto un attimo cambiare le carte in tavola: “Facciamo una sera per uno, ieri l’avete consegnato a me, stasera lo diamo a lui”. Così la Michielin ha reso il suo mazzo di fiori a Fedez che, piuttosto sorpreso, ma felice, ha ringraziato la sua collega e amica per il gesto carino e inaspettato.

Ovviamente il momento ha fatto il giro del web e tantissimi fan della kermesse canora hanno commentato positivamente la scelta di Francesca Michielin verso Fedez.

Intanto stasera è prevista la semifinale del Festival di Sanremo 2021 e avremo le idee ancor più chiare su chi possa trionfare nel corso della puntata finale di domani sera. E voi per chi fate il tifo? Fatecelo sapere nei commenti!

