1 Laura Freddi e Francesco Oppini nel cast

Serena Bortone sta per tornare con una nuova edizione dell’amatissimo programma Oggi è un altro giorno, sempre nella fascia pomeridiana di Rai 1. A partire dalle ore 14:00 di lunedì 5 settembre, quindi, rivedremo la presentatrice con tutto il cast di volti noti ai fedeli telespettatori e anche qualche new entry. Proprio a tal proposito dobbiamo citare l’ingresso di due ex gieffini. Stiamo parlando di Francesco Oppini e Laura Freddi, come riporta anche il sito Davide Maggio. Questo ciò che riporta il portale:

L’ex concorrente del GF Vip, figlio di Franco e Alba Parietti, e la Freddi, lo scorso anno semplici ospiti della trasmissione, si aggiungono infatti ai confermati Jessica Morlacchi, Massimo Cannoletta, Romina Carrisi, Memo Remigi ed Antonio Mezzancella. Due new entry per un ritorno che si preannuncia con qualche novità: Serena Bortone darà più spazio alle performance dal vivo studiate ad hoc per gli ospiti che avrà modo di intervistare di puntata in puntata.

Nella prima puntata di Oggi è un altro giorno, inoltre, vedremo come ospiti Paola Gassman e Ugo Pagliai nel centenario della nascita di Vittorio. La secondo genita Vittoria, invece, sarà in collegamento da New York. Presente anche una parentesi che permetterà di parlare di uno dei film più amati e apprezzati dell’attore, ovvero Il Sorpasso di Dino Risi, a 60 anni dalla sua uscita. Spazio, quindi, ai tormentoni estivi del passato e del presente. In studio Johnson Righeira con “L’estate sta finendo“. Maria Alberta Bifaretti, inoltre, parlerò del dramma dei desaparecidos argentini.

La Bortone con tutti gli altri membri del cast, comprese le new entry Laura Freddi e Francesco Oppini, nella seconda parte del programma daranno spazio alla politica e all’attualità. Fino al 25 settembre, infatti, si tratterà l’argomento della campagna elettorale. Vi aggiorneremo in caso di ulteriori informazioni. Nel frattempo le notizie non terminano qui…