Si continua a parlare della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I questi giorni il calciatore ha lanciato delle forti accuse verso l’ex moglie. Però, nelle ultime ore, Il Messaggero ha rivelato dei retroscena su ciò che dovrebbe succedere nei prossimi giorni. Stando alle indiscrezioni riportate anche da Blogtivvu, i legali del calciatore e della conduttrice dovrebbero incontrarsi settimana prossima. l’obiettivo sarebbe, infatti, quello di chiudere la storia una volta per tutte evitando ulteriori danni: “E già perché entrambi avrebbero molte frecce ai loro archi. Frecce dalle punte avvelenate che potrebbero lasciare al suolo amici e conoscenti“.

Il primo passo dell’accordo di cui si vocifera sarebbe quello di mettere uno stop alle dichiarazioni pubbliche da parte di entrambi. Entrambi tornerebbero nel proprio silenzio, tanto che si starebbe anche pensando a un comunicato congiunto per deporre l’ascia di guerra. Tra le altre cose da mettere in chiaro, poi, oltre all’affidamento dei figli ci sarebbero anche la divisione del patrimonio e chi si dovrà prendere cura degli animali domestici.

Ricordiamo che si tratta solo di indiscrezioni e non sappiamo come andranno davvero le cose. Fatto sta che nell’intervista rilasciata da Francesco Totti, il calciatore ha raccontato del momento in cui il suo matrimonio sarebbe finito:

È morto papà mio. Di Covid. Papà mio per me c’era sempre, non perdeva una trasferta. A me non faceva mai un complimento, ma con gli altri era fierissimo: Francesco è il numero uno, diceva. Poi ho preso il Covid pure io, in forma violenta: 25 giorni chiuso in casa, stavo per finire in ospedale. Insomma, per me è stato un periodo tremendo. Per fortuna c’erano i figli. Finalmente ho potuto stare più tempo con Cristian, Chanel e Isabel. Mia moglie invece, quando avevo più bisogno di lei, non c’è stata. Nella primavera del 2021 siamo andati in crisi definitivamente. L’ultimo anno è stato duro. Non c’era più dialogo, non c’era più niente.