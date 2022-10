Francesco Totti e la sua nuova fiamma Noemi sono finalmente usciti allo scoperto in pubblico. Già qualche giorno fa erano stati pubblicati dei video in cui potevamo vederli festeggiare insieme in un locale accerchiati da diversi amici:

Una cena a Roma Nord. È quella che Francesco Totti ha utilizzato come “pretesto” per rompere il silenzio sui social, che dura da parecchi mesi e che lo ha visto utilizzare i vari profili solo per condividere le sue collaborazioni pubblicitarie. Ed è con una story che il Pupone esce allo scoperto, a dimostrazione di come abbia deciso una volta per tutte di voltare pagina. Attorniato dagli amici di sempre, al suo fianco chi non poteva mancare? Ovviamente Noemi Bocchi, la nuova compagna, che viene anche taggata.

Tovaglioli all’aria, tra canti e sorrisi, la serata al Jerò Restaurant di Ponte Milvio, come dice Il Messaggero, è da incorniciare. Dopo mesi di polemiche, interviste, paparazzate. Noemi, 34 anni, che da Capodanno scorso è al suo fianco, balla in un abito nero attillato, mentre Francesco sorride seduto con in mano una candela luminosa. […] Oltre a Noemi al suo fianco c’è anche il suo amico Alex Nuccetelli, che su Instagram documenta approfonditamente la serata e condivide anche un post con Francesco, mentre nel locale parte “Grazie Roma” in suo onore.