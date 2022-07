1 La scelta di Francesco Totti

Non sono giorni semplici questi per Francesco Totti e Ilary Blasi. Solo la scorsa settimana infatti una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano ha annunciato la separazione, dopo ben 20 anni di amore. Attualmente così l’ex Capitano della Roma e la conduttrice hanno preso strade diverse, dando il via a un nuovo capitolo delle loro vite. Proprio la Blasi, per sfuggire al caos mediatico, ha deciso di partire per la Tanzania insieme ai suoi figli, per godersi qualche giorno in relax. Totti invece sembrerebbe essere sparito dalla circolazione, nonostante non manchino i gossip sul suo conto. Come è ormai noto infatti pare che l’ex calciatore abbia una nuova fiamma e in questi giorni tante sono state le dicerie in merito a questa presunta relazione. Nelle ultime ore intanto è emerso un nuovo retroscena, che coinvolge proprio il giocatore.

Secondo quanto riporta il settimanale Chi, Francesco Totti sarebbe stato atteso a Formentera per un torneo di Padel insieme ad alcuni ex colleghi. Tuttavia all’ultimo momento l’ex Capitano della Roma avrebbe deciso di rinunciare alla partenza, per evitare i paparazzi e per non alimentare ulteriori pettegolezzi sul suo conto. Questo quello che si legge sulla rivista e quello che riporta anche blogtivvu:

“A Formentera tutti aspettavano Francesco Totti, dato per presente al torneo di Padel, dove hanno partecipato i suoi ex colleghi: Bobo Vieri, Cristian Brocchi, Alessandro Matri… Ma per il troppo clamore mediatico e per evitare paparazzi alle calcagna lui ha preferito dare buca”.

In queste ore intanto a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata anche Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma di Francesco Totti, che in passato avrebbe avuto una relazione con un ex tronista di Uomini e Donne. Andiamo a rivedere di chi si tratta e quello che sarebbe accaduto.