1 La vacanza da lusso di Ilary Blasi

Sono giorni intensi questi per Ilary Blasi. Come sappiamo la conduttrice è stata travolta da un ciclone mediatico dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti, giunta dopo ben 20 anni di amore. Tanti in queste ore sono stati i retroscena emersi sulla vita privata dei due, e non mancano naturalmente tanti pettegolezzi. Per allontanarsi da questa bufera così la presentatrice ha deciso di partire per la Tanzania, dove si sta godendo una vacanza da lusso in relax insieme ai suoi tre figli. La Blasi infatti si è immersa nella natura africana, scegliendo di alloggiare in quella che è stata definita la tenda safari più lussuosa al mondo!

Per il suo soggiorno la conduttrice ha scelto il Serengeti Bushtops. Il resort si trova al Nord della Tanzania ed è immerso totalmente nella savana, lontano dal centro abitato. Basti pensare che per raggiungere la struttura c’è bisogno di un aereo privato! Lo scopo è proprio quello di far immergere i turisti nella natura e di farli vivere a stretto contatto con la fauna locale, senza però rinunciare a ogni tipo di comodità.

Le 12 tende, della grandezza di 120mq, che compongono il resort in cui alloggia Ilary Blasi infatti sono dotate di ogni tipo di comfort. Oltre al panorama mozzafiato gli ospiti possono godere di idromassaggio esterno, letto matrimoniale king size, area salotto, bagno confortevole, salone privato con camino e piscina. Ma non solo. È infatti disponibile anche un servizio maggiordomo 24 ore su 24 e un ristorante gourmet. Ma quanto costa dunque alloggiare nel resort di lusso in Tanzania in cui attualmente si trova Ilary? Come fa sapere FanPage, il prezzo del soggiorno varia in base al periodo. Il costo di una notte a luglio parte da 1620 dollari a persona per gli adulti e 972 dollari per i bambini. La cifra comprende anche i safari e i pasti.

La Blasi non ha dunque badato a spese per questa fuga africana. In queste ore intanto è stato svelato che una nota conduttrice tv sarebbe l’unica confidente di Ilary. Andiamo a rivedere di chi si tratta.