Chi è Alessia? Le parole di Francesco Totti

In queste ore Francesco Totti ha rivelato la sua verità per quanto riguarda il rapporto con l’ex moglie e Noemi. Prima di tutto ha accusato Ilary Blasi di averlo tradito a sua volta:

Quando il 22 febbraio Dagospia ha pubblicato la foto allo stadio, quella scattata a dicembre, Ilary me ne ha chiesto conto. Io ho negato. All’inizio non ho detto la verità, né a lei né ai figli; com’era inevitabile che fosse, visto che speravo ancora di salvare tutto. Ma a quel punto mi sono tolto un peso, e ho domandato a Ilary di quest’altro uomo. Anche lei sulle prime ha negato. Diceva di non averlo mai incontrato. Poi ha capito che sapevo, e mi ha raccontato che con quel tipo si erano visti solo per prendere un caffè. Abbiamo avuto un confronto a tre anche con la sua amica Alessia, ed entrambe hanno negato. In realtà so che si erano conosciuti già nel marzo del 2021. E che lei ha frequentato lui e altri uomini un po’ troppo da vicino. Prima che nascesse la mia storia con Noemi.

Ma chi è questa misteriosa Alessia di cui parla Francesco Totti? Lo ha rivelato sempre il calciatore in un secondo momento. Queste le sue dichiarazioni, come riportate anche da Pipol Gossip:

Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro. Alessia, la parrucchiera di Ilary, la sua amica.

A coprire questi presunti tradimenti per Ilary, quindi, ci sarebbe stata la sua parrucchiera di fiducia. Almeno secondo quanto riportato da Francesco. Se sia vero oppure no dovremo attendere conferme da parte della conduttrice. Lei stessa ha commentato, in generale, l’intervista. Vedremo cosa accadrà nel prossimo futuro. Seguiteci per tante altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.