La scelta di Gabriel Garko

Quest’anno a partecipare a Ballando con le Stelle è nientemeno che Gabriel Garko. Per la prima volta l’amato attore si mette alla prova con questa nuova esperienza, e all’interno del programma ballerà al fianco della maestra professionista Giada Lini, e di certo ne vedremo di belle. Tuttavia in molti sul web si sono chiesti perché Gabriel non balli con un uomo, come invece accaduto per Alex Di Giorgio. Come in molti sapranno infatti proprio il nuotatore ha chiesto alla produzione di ballare con un maestro gay, e per la prima volta nella storia della trasmissione così due uomini danzeranno insieme. Il web così si è domandato come mai Garko non sia stato affiancato a un altro uomo, e a rispondere a questa domanda ci ha pensato lui stesso. Nel corso di un’intervista per Vanity Fair l’attore ha infatti dichiarato:

“No non ballo con un uomo, e non per discriminazione, ma perché la mia partecipazione al programma ha un altro scopo. Volevo divertirmi ed esibirmi con una ballerina professionista”.

Ma non solo. Gabriel Garko ha anche svelato di essere stato corteggiato a lungo da Milly Carlucci, e in merito alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle ha aggiunto:

“Se mi metto a ballare con gli amici non ci riesco, invece se studio una coreografia vado alla grande. È da un po’ che manco dalla tv, e sinceramente iniziavo a sentire la mancanza del set. Darò il massimo”.

