La prima performance di Alex Di Giorgio

Siamo nel pieno della prima puntata di Ballando con le Stelle 2022, e anche stavolta il talent show di Milly Carlucci sta conquistando il pubblico e il web. Come sappiamo quest’anno a far parte del cast di concorrenti c’è anche Alex Di Giorgio, che ha fatto una particolare richiesta alla produzione del programma. Il nuotatore ha infatti chiesto di avere un partner di ballo gay. Per la prima volta nella storia del programma così due uomini ballano insieme, e si tratta di una grande conquista per tutta la comunità LGBTQ+. Proprio in merito alla sua decisione Alex nel corso di un’intervista ha affermato:

“Avrò un partner gay, un ragazzo che ha avuto esperienze molto simili alle mie: è la prima volta in Italia. È stata una mia richiesta. Mi sono detto: se faccio questa cosa, voglio avere la possibilità di lanciare un messaggio. Vorrei che non ci fosse questo bisogno di dover parlare di “normalità”, vorrei non facesse notizia vedere due ragazzi gay che ballano in tv”.

Questa sera così a Ballando con le Stelle c’è stata la prima esibizione di Alex Di Giorgio, che ha così ballato insieme a Moreno Porcu (QUI per il video). La performance ha conquistato non solo il web e il pubblico da casa, ma anche gran parte della giura. I due hanno infatti totalizzato 33 punti.

Ma cosa accadrà nel corso delle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo, e nel mentre fare un grande in bocca al lupo ad Alex e a Moreno.

