Gemma Galgani si è rifatta il naso? Delle foto svelano la verità

1 Gemma Galgani si è rifatta? La verità

Volto storico di Uomini e Donne Gemma Galgani, anche durante il periodo di pausa del dating show, non smette di far parlare di sé. Il web è convinto che l’amata e discussa dama sia ricorsa nuovamente alla chirurgia estetica, come capitato in passato. A dare adito a questa ipotesi è il fatto che sia totalmente sparita dai social (dove racconta la sua vita e le sue disavventure), facendo perdere le sue tracce.

Un qualcosa che è già successo, quando poi ha rivelato a Uomini e Donne di aver fatto qualche ritocchino, provocando la reazione immediata della rivale Tina Cipollari. Esattamente come quella volta, quindi, gli utenti più attenti si sono posti non pochi dubbi sulla sua scarsa presenza su Instagram. Qualcuno crede che Gemma Galgani abbia pensato di rifarsi il naso. Ma ben presto sembra essere arrivata la verità.

La pagina Facebook, La Velenosa, come raccontato da Periodico Italiano, ha pubblicato la segnalazione di una fan che pare aver paparazzato Gemma in compagnia di una cara amica. Ma, come mostrato da queste immagini, non sembra esserci nulla di così strano o che possa far pensare a interventi di chirurgia estetica:

“La nostra affezionata follower è nello stesso posto in cui è Gemma Galgani, la dama del Trono Over di Uomini e Donne, al parco della Tesoriera a Torino. Gemma è con un’amica e, nonostante togliesse poco la mascherina sembra, come potete vedere, che le voci secondo le quali si sarebbe rifatta il naso non siano vere”, si legge su Facebook.

Le foto di Gemma Galgani

Non è detto, però, che la dama torinese non possa riservarci delle curiose sorprese con il suo ritorno nel programma, previsto per il 13 settembre 2021. Manca meno di un mese e finalmente sapremo di più sull’estate vissuta da Gemma Galgani. Intanto di recente ad attaccarla è stato un cavaliere…